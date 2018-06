Scambi al rialzo per Apartment Investment And Management

Scambi al rialzo per Pernod Ricard : Bene il colosso degli alcolici , con un rialzo dell'1,83%. L'andamento di Pernod Ricard nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Scambi in forte rialzo per Salini Impregilo : Effervescente la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che Scambia con una performance decisamente positiva del 2,22%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Scambi al rialzo per Kimberly-Clark : Balza in avanti Kimberly-Clark , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%. L'andamento di Kimberly-Clark nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore ...

Scambi al rialzo per Anglo American : Avanza Anglo American , che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata ...

Scambi in forte rialzo per Brunello Cucinelli : Vigoroso rialzo per il re del cachemire , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,66%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Scambi al rialzo per Sotheby's : Scambia in profit la casa d'aste del Regno Unito , che lievita dell'1,95%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, quindi, l'appeal ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli Scambi del 31/05/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 5,81 miliardi di euro, con un incremento del 27,31%, rispetto ai ...

Euro in leggero rialzo sul dollaro - Scambiato a 1 - 1568 : Roma, 30 mag. , askanews, Euro in leggera ripresa sul dollaro: all'apertura dei principali mercati valutari del vecchio continente la moneta unica Europea viene scambiata con il biglietto verde a 1,...

Scambi in forte rialzo per Kingfisher : Ottima performance per Kingfisher , che Scambia in rialzo del 3,84%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Scambi al rialzo per Atos : Seduta vivace oggi per Atos , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%. Lo scenario su base settimanale di Atos rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Scambi in forte rialzo per Experian : Protagonista Experian , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,90%. Il movimento di Experian , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli Scambi del 16/05/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 4,41 miliardi di euro, con un incremento del 54,98%, rispetto ai ...

Scambi in forte rialzo per Transocean : Brillante rialzo per Transocean , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,96%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Transocean evidenzia un andamento più marcato ...