Savona | ' Euro indispensabile' La clausola Quitaly che ha fatto fare dietrofront al

Governo - Savona : "Nessun piano B all'euro" : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri del Governo Conte, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa nel corso della presentazione della sua autobiografia “Come un incubo e come un sogno”. L’economista è stato al centro di un “bailamme” che sostanzialmente ha fatto fallire l’affidamento del primo incarico a Giuseppe Conte. Scelto come ministro dell’Economia da Matteo Salvini, Savona è riuscito a rientrare nel Governo “dalla ...

Governo - Savona parla per la prima volta : "Non sono un appestato. Euro? Indispensabile. Non esiste piano B" : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri, ha parlato per la prima volta dal caso che bloccò la partenza del Governo M5s-Lega ai giornalisti della stampa estera. "L'euro non solo ha aspetti ...

Governo - Savona : "Nssun piano B all'euro" : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri del Governo Conte, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa nel corso della presentazione della sua autobiografia “Come un incubo e come un sogno”. L’economista è stato al centro di un “bailamme” che sostanzialmente ha fatto fallire l’affidamento del primo incarico a Giuseppe Conte. Scelto come ministro dell’Economia da Matteo Salvini, Savona è riuscito a rientrare nel Governo “dalla ...

Governo - Savona parla per la prima volta : “Non sono un appestato. Euro? Indispensabile. Non esiste piano B” : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri, ha parlato per la prima volta dal caso che bloccò la partenza del Governo M5s-Lega ai giornalisti della stampa estera. “L’euro non solo ha aspetti positivi, ma è anche Indispensabile. Non so come dirvelo, non voglio l’uscita dalla moneta unica e non esiste nessun piano B” ha detto Savona. L'articolo Governo, Savona parla per la prima volta: “Non sono un appestato. Euro? ...

Savona ora esalta l'euro. Sui conti linea prudente per ammorbidire l'Ue : Oltre al ministro dell'Economia ieri mattina a Palazzo Chigi c'erano il responsabile dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario alla presidenza ...

Paolo Savona è tornato a parlare di Euro e 'Piano B' dopo settimane di silenzio : ... avrei potuto fare come Galileo' al quale chiesero di abbandonare l'idea che la Terra si muovesse 'e una volta insediato al ministero dell'Economia dire come Galileo 'Eppur si muove', ha poi aggiunto ...

Savona : “L’euro è indispensabile - ma l’Ue va perfezionata” : «L’euro non solo ha aspetti positivi, ma è indispensabile: se vuoi un mercato unico devi avere una moneta unica. La costruzione però è limitata, va perfezionata». E’ la prima uscita pubblica per Paolo Savona dopo le ultime difficili settimane che lo hanno visto al centro dell’attenzione e le sue sono frasi che non ti aspetti. Tanto che anche Matteo...

Savona : euro indispensabile - no piano B : 23.02 "Non esiste nessun piano B e non ho mai proposto di uscire dall'euro". Lo sottolinea il ministro per gli Affari europei, Savona, alla presentazione della sua autobiografia alla stampa estera. "L'euro, non ha solo aspetti positivi, ma indispensabili. Se vuoi un mercato unico, devi avere una moneta unica", ma "la costruzione è limitata e va perfezionata", aggiunge. E ipotizza per la Bce uno statuto simile a quello della Fed. Poi precisa: ...

Savona : "Non esiste un piano B L'euro è indispensabile" : Paolo Savona torna a parlare dopo che sul suo nome al governo era rimasta appesa la formazione dell'esecutivo giallo-verde. E dopo settimane di dibattiti e notizie di stampa sulla sua posizione in merito alL'euro, ora il professore respinge l'accusa di voler portare l'Italia fuori dalla moneta unica. "Non esiste nessun piano B e non ho mai chiesto di uscire dalL'euro".L'euro - ha detto oggi il ministro agli Affari Ue - "non solo ha aspetti ...

Savona : "Euro indispensabile" : Roma, 12 giu. , AdnKronos, - "L'euronon solo ha aspetti positivi ma ha anche aspetti indispensabili". Lo dice il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, alla presentazione della sua ...

Savona : "Euro indispensabile" : "L' euro non solo ha aspetti positivi ma ha anche aspetti indispensabili ". Lo dice il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, alla presentazione della sua autobiografia nella sede dell'...

Euro - Savona : “Ha aspetti positivi e indispensabili. Ma nel 1992 Italia doveva chiedere la possibilità di non adottarlo” : L’Euro “non solo ha aspetti positivi, ma ha aspetti indispensabili: se vuoi un mercato unico devi avere una moneta unica”. Nonostante questo “l’Italia nel ’92 doveva chiedere la clausola dell’opt-out“, ovvero la possibilità di non adottare la moneta unica, “come gli inglesi, poi prepararsi e entrare nell’Euro”. E’ stata questa la riflessione del ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ...

Savona : “Euro indispensabile” : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “L’non solo ha aspetti positivi ma ha anche aspetti indispensabili”. Lo dice il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, alla presentazione della sua autobiografia nella sede dell’associazione della stampa estera a Roma. “Se vuoi un mercato unico devi avere una moneta unica” ma la costruzione della moneta unica “è limitata – sottolinea Savona – una ...

Savona : “Euro indispensabile” : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “L’non solo ha aspetti positivi ma ha anche aspetti indispensabili”. Lo dice il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, alla presentazione della sua autobiografia nella sede dell’associazione della stampa estera a Roma. “Se vuoi un mercato unico devi avere una moneta unica” ma la costruzione della moneta unica “è limitata – sottolinea Savona – una ...