Sarri vicino al Chelsea | il Napoli fa sconto sulla clausola

Panchina Real Madrid : incredibile indiscrezione di CalcioWeb - Sarri vicino ai Blancos : Panchina Real Madrid- I Blancos sono alla disperata ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Zinedine Zidane, l’uomo delle tre Champions League consecutive. Il presidente Perez ed i suoi collaboratori si stanno guardando intorno per decidere il nuovo tecnico. Le opzioni sono tre: la soluzione interna con Santiago Solari in pole, allenatore delle giovanili ed ex Inter, il mister spagnolo già affermato oppure lo ...