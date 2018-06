Sanremo 2019 | arriva il “si” di Claudio Baglioni

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni direttore artistico : la conferma della Rai : Festival di Sanremo 2019 , Claudio Baglioni direttore artistico : la conferma ufficiale della Rai Claudio Baglioni sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo 2019 . Dopo mesi di rumors, ora l’annuncio ufficiale arriva dalla Rai. In una nota, il direttore generale Mario Orfeo si dice “contento” del “positivo esito della trattativa“, per cui “da febbraio a […] L'articolo Sanremo 2019 , Claudio ...

Claudio Baglioni dice finalmente "sì" a Sanremo 2019 : Dopo un lungo corteggiamento, Claudio Baglioni ha accettato l'incarico di direttore artistico del 69esimo Festival di Sanremo . "Sono molto contento del positivo esito della trattativa sulla direzione artistica del prossimo Festival della Canzone italiana a Sanremo - annuncia il dg Rai Mario Orfeo - È un grande onore oltre che motivo di orgoglio per tutta la Rai essere riusciti a convincere un grande musicista e compositore come Baglioni a ...

Claudio Baglioni - Al Centro live su Rai 1 (e Teodoli gli manda rose per Sanremo 2019) : Claudio Baglioni è stato il vero protagonista della prima serata dei Wind Music Awards 2018, trasmessi da Rai 1 martedì 5 giugno. Dopo aver 'vinto' Sanremo 2018, porta a casa i WMA per l'album Al Centro e per la compilation del Festival, oltre al Premio Siae, al premio FEM, quello FIMI e anche un premio Speciale Rai per il suo Sanremo. "Avevo fatto tanto per diventare un po' più simpatico" commenta ironico Baglioni che vede vanificata la ...