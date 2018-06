Salvini va dall' agente indagato Lo Stato è dalla parte delle divise

Limite al contante : perché l’idea di Salvini è anacronistica e allontana l'Italia dall’Europa : La frase è uscita un po’ a metà: «Fosse per me non porrei nessun Limite al contante». Matteo Salvini ha rilanciato così un vecchio tema mai risolto e che spesso divide l'opinione...

[L'analisi] A Salvini si perdona tutto - anche di difendere un imprenditore arrestato dalla poltrona del Viminale : ... il leghista Matteo Salvini che ministro dal primo giugno giorno dopo giorno è riuscito persino a provocare uno strappo nella nostra politica estera. Dice il presidente francese Macron: «Non chiedo ...

Migranti - Consiglio forense risponde a Salvini : “Banalizza e volgarizza la difesa d’ufficio. È prevista dalla Costituzione” : Non “banalizzare” né “volgarizzare” la difesa d’ufficio, men che meno quella dei Migranti perché “prevista dalla Costituzione” per “scongiurare l’applicazione del ‘diritto di diseguaglianza’ fissato dal regime fascista attraverso le leggi razziali e i tribunali speciali”. Il Consiglio nazionale forense, con una lettera aperta al Corriere della Sera, risponde alle critiche ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» L’Eliseo : nessuna richiesta dall’Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Migranti - Salvini : non prendo lezioni umanità dalla Francia : Roma, 13 giu. , askanews, 'Ieri ho sentito anche il ministro dell'Interno francese e gli ho detto che non è molto gentile dare del vomitevole a un governo che si è appena insediato. lezioni di umanità ...

Migranti. Salvini : spero arrivino scuse dalla Francia. Aquarius in navigazione verso Valencia : ... a nome del popolo italiano, chiederà spiegazioni degli insulti non solo al Governo ma a un popolo che è tra i primi al mondo per generosità, accoglienza, volontariato: se i francesi avranno l'umiltà ...

"Aquarius - l'Italia non rischia Dalla Spagna giochetti politici" "Salvini? Può fare bene se..." : INTERVISTA/ Giuseppe Nesi, giurista ed ex consigliere delle Nazioni Unite, analizza la vicenda Aquarius: "La Spagna non può accusare l'Italia. Il governo Conte può fare cose importanti se cerca cooperazione e non chiusura" Segui su affaritaliani.it

Gli italiani stanno con Salvini Migranti - ok al governo dall'80% Sondaggio-lampo di Affaritaliani.it : L'80% degli italiani, quindi la stragrande maggioranza della popolazione, si schiera con il ministro dell'Interno Matteo Salvini e con il governo Lega-M5S sulla questione delicatissima dell'immigrazione dopo il caso della nave Aquarius Segui su affaritaliani.it

La Libia applaude la decisione di Salvini : "La linea dura fermerà gli arrivi dall'Africa" : Non li vogliamo, ma voi europei con la vostra cieca politica umanitaria ci create problemi immensi" dicevano mesi fa i responsabili dei porti di Misurata e Garabulli.

Pio e Amedeo ad Amici 17 : dalla pistola per Giulia Michelini ai messaggi a Salvini e il bacio con Maria : Sono stati minuti tutti da ridere quelli in compagnia di Pio e Amedeo ad Amici 17. Il duo pugliese ha deciso di non cambiare niente di sé, nemmeno in prima serata, a parte il vestito. Messi da parte zoccoli e pellicce, Pio e Amedeo ad Amici 17 non hanno fatto mancare una serie di battute dirette al neo Ministro degli Interni, Matteo Salvini, travolto delle polemiche nelle scorse ore per via del caso Aquarius e del no allo sbarco di ...

Salvini - al TgLa7 : 'Sì - era necessario dire chiudiamo i porti'. Dalle 21.15 Speciale Tg : 'Se io avessi fatto come i miei colleghi precedenti - ha detto il ministro dell'Interno arrivando al vertice a P. Chigi - non sarebbe successo nulla'. Entro fine mese avrò una missione, spero, ...

Salvini - dall'Aquarius alle Comunali i trionfi del ministro che cancella la parola 'buonismo' : Nove giorni al Viminale 'valgono come 9 anni: sono invecchiato'. Si sentirà addosso anche qualche anno in più dei suoi 45, ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , sorride felice ed alza il ...