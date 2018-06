Salvini | ' Sbarchi migranti solo con la marina militare italiana | niente Ong'

Così Salvini neutralizza le Ong : "Sbarchi solo da navi militari italiane" : La sinistra tuona contro Matteo Salvini. È lui "l'uomo nero", il nuovo nemico numero uno dei vari Roberto Saviano, Laura Boldrini, Gino Strada e via dicendo. E, mentre i quotidiani cattolici tuonano contro "l'Italia in ostaggio", a Catania si aspetta l'arrivo della nave "Diciotti" della Guardia Costeria italiana. A bordo ci sono 937 immigrati soccorsi in diversi interventi nel Mediterraneo centrale. Quello che la sinistra mette sotto il tappeto ...

Migranti - Salvini fissa la nuova linea : sbarchi solo da navi militari : È questo l'obiettivo della sua politica, quello di limitare le operazioni di salvataggio indiscriminato, le navi umanitarie piazzate sotto costa che comunicano con i trafficanti di esseri umani e che ...

Salvini 'dirotta' la nave Aquarius : "Sbarchino a Malta". La Valletta : "Non è di nostra competenza" : 20:30 - Nel dibattito si è inserito anche Luigi De Magistris che, parlando a nome della città di Napoli, si è detto pronto ad accogliere la nave Aquarius: "Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, per salvare vite umane".Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte,bambini,anziani,esseri umani,il porto di Napoli è pronto ad accoglierli.Noi siamo umani,con un cuore grande.Napoli è pronta,senza ...

Forza Italia sostiene Matteo Salvini : 'Sì a blocco degli sbarchi - è nel programma del centrodestra' : Forza Italia rompe il silenzio della prima settimana di governo giallo-verde, con una dichiarazione ufficiale a sostegno della decisione di Matteo Salvini di non far attraccare in un porto Italiano la ...

La minaccia di Salvini : "Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti" : La nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti non potrà attraccare in Italia: il Viminale, infatti, non intende autorizzarne lo sbarco, ritenendo che, trovandosi l'imbarcazione a 43...

Migranti - Salvini : non sarà estate di sbarchi - non starò a guardare : "Malta non dà disponibilità a che si attracchi nei suoi porti. E arrivano tutti tranquillamente in Italia. No, no, no. Se qualcuno pensa ad un'estate come le ultime con sbarchi su sbarchi alzando gli ...

Migranti - primi due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

