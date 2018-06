Salvini | il suo ex insegnante | “Quando parlava di meridionali aveva la bava alla bocca

Richiedenti asilo in Italia - Salvini spiega il suo progetto : Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, dopo il caso Aquarius, difende la decisione della chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti e, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, sostiene che un “risultato importante per tutti gli Italiani”, “è stato portato a casa”, “abbiamo risvegliato l’Europa”. “Io oggi ho parlato con il ministro tedesco Horst ...

Salvini gioca d’azzardo con le vite altrui. Ma raggiunge il suo scopo : Credo che in queste ore Matteo Salvini stia pregando la Madonna con una devozione che forse non ha mai espresso neppure per il Dio Po durante la “Cerimonia dell’ampolla” officiata anni fa a Pian del Re dal Profeta Bossi (patrono dei fondi elettorali). Se, infatti, una sola donna o un solo bambino o un solo uomo fra gli oltre 600 migranti della Aquarius morisse per mancanza di cure adeguate durante il viaggio verso la Spagna, l’Europa intera ...

Aquarius - Rossana Casale contro Salvini : «Mettete i suoi figli sulla nave» : Tra i detrattori del neo Ministro dell'Interno anche Rossana Casale, che ha sferrato un ferocissimo attacco nei confronti del leader del Carroccio e della sua politica sfrontata. Sui social la ...

Aquarius - Morani (Pd) : “Salvini incapace - il suo è atto di bullismo politico. E la foto con #chiudiamoiporti è ridicola” : “Quello di Matteo Salvini è stato un atto di bullismo politico. La verità è che è un ministro incapace. E la sua foto a braccia conserte è ridicola”. A dirlo è la deputata del Partito democratico, Alessia Morani, ospite a L’aria che tira, in onda su La7, a parlare del caso Aquarius insieme alla senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni. L'articolo Aquarius, Morani (Pd): “Salvini incapace, il suo è atto di bullismo politico. ...

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

Aquarius : Salvini ne sarebbe comunque uscito bene con i suoi. Un limite è stato infranto - ed è solo il primo passo. : La SPagna sta a sinistra? Guarda caso proprio questo mese la sua economia ha superato il PIL italiano. Non che le cose siano necessariamente connesse; si potrebbe anche notare che il primo paese per ...

Migranti - missionarie a Salvini : “Essere schiave non è pacchia”. E le suore inviano grembiuli africani al nuovo governo : Le prime esternazioni del leader della Lega Matteo Salvini in veste di ministro dell’Interno non hanno solo rischiato di aprire un caso diplomatico con la Tunisia, ma stanno provocando anche le reazioni del mondo cattolico: “Signor Matteo Salvini, le storie delle giovani africane vittime della tratta sessuale non possono certo essere descritte con il termine ‘pacchia’ da lui utilizzato‘”, scrivono in una ...

Liliana Segre : “Salvini? Fa il suo mestiere. Ma l’indifferenza per migranti e minoranze nomadi è la stessa di 80 anni fa” : “La storia, per quanto sappiamo che si ripeta, in realtà non si ripete mai esattamente. Ogni situazione è diversa. I grandi silenzi, il grande disinteresse, la grande indifferenza, quello si ripete. Sono le persone e i fatti ad essere diversi. Ma rivedo l’osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa”. A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre che ieri per la prima volta ha preso la parola al Senato per la sua ...

Migranti - Salvini : “Tunisia? Non tutti galeotti ma...”/ Il suo piano contro l'accoglienza indiscriminata : Migranti, Salvini: “Tunisia? Non tutti galeotti ma...” Il piano del Ministro dell'Interno contro l'accoglienza indiscriminata: promette di tagliare i finanziamenti alle cooperative(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Altro che Salvini - Macron in azioneMaxi sgombero di migranti a Parigi Ma il suo braccio destro è nei guai : Si parla di Salvini ma in Francia Macron è passato all'azione: maxi sgombero di campi migranti a Parigi. Ma intanto il suo braccio destro, Alexis Kohler, è stato denunciato per corruzione Segui su affaritaliani.it

Aprire nuovi centri per i migranti. Salvini dovrà sfidare i suoi governatori : La prima prova del fuoco sarà l’apertura dei centri di identificazione ed espulsione. La prima battaglia in cui rischia di bruciarsi sarà convincere i tanti amministratori leghisti, e non solo, ad accettare di averli nei propri territori. A Matteo Salvini sono bastati due giorni al Viminale per capire che passare dalle promesse elettorali all’azion...

La Lega oggi è al 28 - 5% e nove suoi elettori su dieci voterebbero ancora Salvini : La Lega guadagna 11 punti rispetto alle elezioni del 4 marzo e vola al 28,5%. Lo rivela un sondaggio del Corriere della Sera oggi in edicola, curato da Nando Pagnoncelli, che ha misurato l’apprezzamento nell’elettorato dei partiti. In questo momento, oltre alla fortissima crescita della Lega di Salvini che sarebbe il secondo partito nel Paese, si registra, scrive il sondaggista, il leggero calo del Movimento 5 stelle che è a ...