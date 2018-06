Salvini fa il vero premier e spaventa Di Maio & C

Migranti - il vero progetto di Salvini e 5 stelle : campi profughi in Africa : Nel programma del governo del cambiamento c’è la proposta che la domanda di protezione internazionale venga considerata nei Paesi di origine o di transito, col supporto delle Agenzie europee. Lo ribadisce l'...

Salvini a Ue : non soldi ma aiuto vero : 21.40 "Controllare in Nord Africa, in Tunisia, in Libia, in Egitto chi ha diritto e chi non ha diritto di partire, credo sia un dovere" perché è concreto il "rischio di infiltrazioni terroristiche" sui barconi dei migranti. Così il ministro dell'Interno,Salvini, prima di entrare al vertice a palazzo Chigi. Poi precisa: l'Italia chiede all'Ue un aiuto "vero" sui ricollocamenti, non soldi. Annuncia che entro la fine del mese andrà in Libia per ...

Luigi Bisignani - il vero segnale dalle ultime elezioni per Salvini e Di Maio : quanto durerà il loro governo : Il primo segnale che arriva dalle ultime elezioni amministrative è gli italiani non hanno cambiato idea rispetto allo scorso 4 marzo. Anzi Luigi Bisignani sul Tempo aggiunge che da un lato gli ...

Salvini può davvero chiudere i porti ai migranti? : Qualcuno dice di sì, ma in realtà ci sono diverse leggi nazionali e trattati internazionali che lo vietano The post Salvini può davvero chiudere i porti ai migranti? appeared first on Il Post.

Su migranti e ong c'è il primo vero screzio tra Salvini e Fico : Linea dura sulle Ong da una parte, difesa e supporto di chi si occupa dei migranti e dei più deboli dall'altra. Matteo Salvini torna alla carica sul ruolo delle Organizzazioni non governative che operano nel Mar Mediterraneo e, nello stesso giorno, Roberto Fico incontra Medici senza frontiere e si schiera al fianco di chi "fa solidarietà". Una coincidenza. Nulla di più, viene subito messo in chiaro. Due ...

Salvini 'Basta migranti dei Cie a spasso per le città'. Succede davvero : Basta 'gente a spasso', basta migranti in giro per le strade 'che non si sa cosa fanno o fanno casino'. Matteo Salvini, parlando con i cronisti parlamentari in Transatlantico, annuncia con gran ...

Cosa ha detto davvero Salvini sulla flat tax : Una Cosa un po' diversa dai virgolettati che stanno circolando da stamattina The post Cosa ha detto davvero Salvini sulla flat tax appeared first on Il Post.

Meno tasse per i ricchi? Cos’ha detto davvero Salvini e che senso ha : Con la flat tax “ci guadagnano tutti”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha risposto a ‘Radio Anch’io’ a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua. “Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più – ha aggiunto il ministro ...

Governo - il giorno del giuramento. Salvini 'Tagliare i 5 miliardi per l accoglienza dei migranti. Troverò convergenze nella Chiesa' : Un messaggio i fiducia nella politica e nelle regole che arriva a poche ore dal via ufficiale del nuovo Governo, con il giuramento di Giuseppe Conte nelle mani di Sergio Mattarella . Una cerimonia ...

Governo Conte - ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Lorenzo Fontana alla Famiglia : ex vicesindaco di Verona - è lo stratega di Salvini : ... con l'elezione di Federico Sboarina a primo cittadino di Verona, è stato nominato vicesindaco, con le deleghe alle politiche per la casa, relazioni internazionali, fondi Ue, veronesi nel mondo, ...

Un montiano agli Esteri per Salvini e Di Maio : Moavero Milanesi dal Governo tecnico a quello "populista" : Un montiano nel Governo "populista". Più avvezzo ai guanti della diplomazia che ai pugni sbattuti sul tavolo, quella di Enzo Moavero Milanesi è una delle nomine che attirerà più attenzioni sul neonato esecutivo M5S-Lega a guida Giuseppe Conte, dalla gestazione tanto imprevedibile quanto sfibrante. A lui è stata assegnata una delle caselle più importanti per un Governo del "cambiamento" che si propone di ...