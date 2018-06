Salvini conquista il Senato con l’oratoria sovranista e detta l’agenda economica 

Elezioni comunali - la strategia di Salvini per conquistare il primato in Italia : Il leader del Carroccio continua a giocare su due tavoli: quello del centrodestra a livello locale e quello con il M5S con il quale ha sottoscritto un patto di governo ma che in prospettiva rimane il suo principale competitor...

Dio - Patria e Treviso : così Salvini prova a riconquistare la città : Il10 giugno si vota in 589 Comuni. A Treviso, azzoppati i Cinque stelle da liti interne, la Lega schiera l'artiglieria pesante e punta a riprendersi il feudo che fu dello sceriffo Gentilini. Contro un centrosinistra al governo ma disunito Viaggio nella Treviso leghista, tra scetticismo e aperture ai pentastellati "