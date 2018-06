Salvini cambia gli equilibri Ue Merkel più vicina a Roma e Mosca Macron grande sconfitto. E Trump... : ANALISI/ Con il caso Aquarius il leader della Lega è già riuscito a creare una breccia nella politica europea. L'asse con Vienna e Seehofer costringe la Merkel a cambiare direzione. Putin ride, Macron piange Segui su affaritaliani.it

Contanti - un tetto cambiato nove volte L’Italia resta patria del cash (e del nero)Salvini riapre ai contanti : Il governo Renzi, nel 2016, lo ha alzato a 3 mila euro. Le banconote vengono utilizzate per l’86% delle transazioni. Le regole negli altri Paesi. E il flop della sanatoria per le somme conservate nelle cassette di sicurezza.

Aquarius, Salvini: "Grazie all'Italia in Europa si cambia"

Aquarius - Salvini : 'Grazie all'Italia in Europa si cambia' : "Grazie all'Italia finalmente in Europa si cambia": lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, replicando alle accuse mosse al governo italiano da parte di istituzioni e Paesi ...

Salvini : "Cambiare il regolamento delle OngQualcuna fa volontariato - qualcuna da taxi" : Il ministro dell'Interno boccia l'attuale regolamentazione delle Ong: "Stiamo lavorando sul questo fronte, alcune Ongfanno volontariato, altre fanno affari. C'è un preciso disegno al limite delle acque territoriali della Libia per fungere da taxi".

Il sindaco De Magistris non cambia idea su Salvini. "Rifarei la stessa cosa" : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non si pente di aver negato a Salvini di svolgere un comizio nella sua città. Lo ha ribadito ai microfoni di "Non Stop News" su Rtl 102.5. "Una cosa è il dissenso politico – ha risposto al giornalista Pierluigi Diaco che lo ha intervistato - una cosa la cooperazione istituzionale. A Salvini gli è andata male: mi ha querelato per diffamazione e per istigazione a ...

Governo - Salvini : Nessuna bacchetta magica. Sulla sicurezza - ci sarà da cambiare : Teleborsa, - Ha preso il via il Primo Consiglio dei Ministri del Governo Conte . In assenza del Presiedente del Consiglio la seduta è presieduta dal vicepremier Matteo Salvini che, arrivando a Palazzo ...

Salvini : “Flat tax? Chi guadagna di più paghi meno tasse”/ Pd - “la Lega cambia la trama di Robin Hood” : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:43:00 GMT)

Balotelli : "Io italiano solo a 18 anni - la legge va cambiata". Salvini lo gela : "No ius soli" : "Io sono nato in Italia, ho vissuto in Italia, e non sono mai stato purtroppo in Africa, avevo studiato in Italia e il fatto di non esser considerato italiano fino a 18 anni ha rappresentato la parte peggiore della mia vita. E...

Balotelli contro Salvini : "Io italiano solo a 18 anni - la legge deve cambiare" : L'attaccante della Nazionale: "Nella vita ho subito tanto razzismo e ignoranza. Cambiare non è facile, ma è possibile"

Salvini : con Orban cambiamo le regole Ue : Il neo ministro dell’Interno ha parlato con il primo ministro ungherese. Intanto scoppia un caso con la Tunisia sulla frase del leader leghista detta in Sicilia

Il dress code del "Governo del Cambiamento" si mantiene nella tradizione. A parte Salvini : Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Seduti l'uno accanto all'altra. Chiacchierano, si sorridono. Ma i due artefici del "Governo del cambiamento" che ha giurato fedeltà alla Repubblica nelle mani del Presidente Mattarella, non possono essere più diversi nel giorno della loro consacrazione. I due protagonisti, rispettivamente Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell'Interno, fianco a fianco, sono distanti sia nel ...