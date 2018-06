Salvini boccia il limite ai contanti | Per me ognuno può pagare come vuole

Governo : Boccia - Salvini sta incartando tutti - subito al voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Salvini con il suo 17% ha incartato tutti, da Berlusconi e la Meloni che con il loro consenso lo hanno consacrato leader del centrodestra, a Di Maio che si è rivelato inadeguato nel confronto politico dopo la rottura con Mattarella. Ora Salvini ci dice anche quando andare a votare; la nostra risposta è sempre la stessa: subito per il bene del Paese e confrontiamoci a viso aperto sulla difesa ...

Di Maio e Salvini da Barbara d'Urso : <br>"Mattarella ha bocciato l'idea - non il ministro" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, persa l'opportunità di andare al governo, stanno invadendo giornali e tv con le loro dichiarazioni contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i "poteri forti" dell'Europa. Oggi sono stati ospiti di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", uno dopo l'altro a distanza di pochissimi minuti. Prima è toccato al leader del MoVimento 5 Stelle, poi a quello della Lega, ma i contenuti sono stati gli stessi ...

Governo : ennesima bocciatura da parte del Colle alla coalizione Salvini-Di Maio : Ieri dopo l'ennesima riunione tra i leader di Lega e M5S e i rappresentanti del Colle del Presidente della Repubblica Mattarella, per cercare di stabilire finalmente un Governo che ormai manca da quasi 80 giorni, vi è stato l'ennesimo colpo di scena. Questa volta il fulcro del problema è il candidato presentato per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro, ovvero l'economista Paolo Savona. Il Colle ha respinto questo candidato perché da sempre ...

Governo - Rampelli (FdI) : “Salvini? Lo credevo più responsabile e solidale” e boccia Conte : “Irricevibile” : Fabio Rampelli, non cambia idea. Resta fuori dall’alleanza M5S-Lega. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte di Salvini e Di Maio. “Abbiamo tanti difetti, ma siamo lineari. Non facciamo dirette streaming e poi agiamo di nascosto. Conte? È un tecnocrate non eletto dai cittadini. Dunque è irricevibile. Siamo l’unico paese che non esprime attraverso il voto il primo ministro. Due ...

Governo : Boccia - destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio : Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui Contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta ...

Sondaggi politici : Salvini promosso - Di Maio e Renzi bocciati Video : Matteo Salvini raccoglie il consenso degli italiani, lo stesso non si può dire per Luigi Di Maio e Matteo Renzi. A dirlo sono i Sondaggi politici di meta' mese, i quali non fanno altro che confermare quanto sia cresciuto il favore nei confronti del leader della Lega Nord rispetto ai rivali. Le virgolette sono obbligatorie, in quanto con il capo politico del M5S sembra si stia trovando la quadra per la nascita del nuovo governo, come testimoniato ...

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Di Maio-Salvini bocciati da Financial Times e Washington Post : " Politici populisti si prendono in mano un'economia europea di dimensioni significative, chiaro che questo riaccende preoccupazioni su quello che potrebbe essere il futuro della moneta unica ". ...

Salvini - “GOVERNO CON M5S PER LEGGE ELETTORALE”. SONDAGGI - BOOM LEGA/ Elettori bocciano accordo Pd-M5s : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:45:00 GMT)

Salvini boccia il premier tecnico e rilancia : 'Governo con M5S fino a dicembre' : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo ...