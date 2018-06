Salute | ISS | Italia maglia nera sull’antibiotico-resistenza

Salute : l’Iss avvia il primo studio per fotografare lo stato di Salute dei transgender : Un’indagine sullo stato di salute della popolazione transgender volta a individuarne gli specifici bisogni sanitari, indirizzare verso percorsi di assistenza adeguati, e a cercare di definire meglio le dimensioni di questa fascia di popolazione, è l’obiettivo della collaborazione tra il Centro di riferimento di Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità e le Associazioni transgender presenti sul territorio che ...

Giulia Grillo - medico legale fedelissima di Di Maio - è il nuovo ministro della Salute : Giulia Grillo è il nuovo ministro della Salute nel neonato governo Conte. Siciliana, classe '75, professione medico legale, nel 2013 entra a Montecitorio con il M5S e siede in Commissione Affari...

Salute - allarme fumo fra i giovanissimi : si inizia già a 11 anni : Il fumo rappresenta uno dei principali fattori di rischio nell'insorgenza di numerose malattie cronico-degenerative, prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, ed è il ...

Salute - studio Usa : tentativi di suicidio tra i giovanissimi raddoppiati in 10 anni : Il numero di bambini e ragazzi in età scolare ricoverati per pensieri o tentativi di suicidio è più che raddoppiato in 10 anni, ossia dal 2008, secondo un nuovo studio condotto dalla Vanderbilt University pubblicato oggi su ‘Pediatrics’. Il lavoro ha esaminato le tendenze registrate fra i giovanissimi di età compresa tra 5 e 17 anni in 31 ospedali pediatrici statunitensi dal 2008 al 2015. Durante il periodo in esame, i ricercatori ...

Azalea - cos'è e perché è il fiore della Ricerca/ Simbolo della Salute femminile - ha una missione “speciale” : Azalea, cos'è e perché è il fiore della Ricerca. Simbolo della salute femminile, ha una missione “speciale”. Le ultime notizie sulla pianta usata dall'Airc per la festa della mamma(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:14:00 GMT)

Marra a Rainews24 su intesa Iss-AdnKronos Salute contro fake news : Le bufale si moltiplicano grazie a web e social, e rischiano di far crescere la confusione degli italiani alle prese con dubbi e problemi di Salute. Sul tema del contrasto alle fake news, l'editore e ...

Salute - retina artificiale e dimissioni in 24h : intervento a Milano : In soli 24 ore è possibile mettere effettuare un impianto di retina artificiale e di essere dimessi dall’ospedale. All’Ospedale San Paolo (ASST Santi Paolo e Carlo) di Milano e’ stata nuovamente utilizzata la tecnica chirurgica per l’impianto di retina artificiale Argus II su un paziente totalmente cieco: un’operazione in anestesia generale che dura da un’ora e mezza alle 2 ore ed il giorno successivo il ...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' - : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis and Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' : Sia perche' mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perche' mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo e' fondamentale e va ...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis & Friends - “Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news” : Napoli, 5 mag. (Adnkronos) – L’agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l’Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d’intesa contro la diffusione di fake News in campo medico. Un tema che ha interessato anche i partecipanti all’evento “Tennis & Friends” a Napoli. L’ideatore della manifestazione, Giorgio Meneschincheri, ha affermato: “Parlare di sanità e salute nei ...

Tennis & Friends - "Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news" : Napoli, 5 mag. , Adnkronos, - L'agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l'Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d'intesa contro la diffusione di fake News in campo medico.

Tennis & Friends - "Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news" : L'agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l'Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d'intesa contro la diffusione di fake News in campo medico. Un tema che ha interessato ...