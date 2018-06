optimaitalia

: Salta il concerto di Bjork a Roma, lei si scusa: “Torneremo al più presto”; info rimborso biglietti… - OptiMagazine : Salta il concerto di Bjork a Roma, lei si scusa: “Torneremo al più presto”; info rimborso biglietti… - musicnewsitaly : RT @musicnewsitaly: - sonosololacrime : RT @MetaMoro_Fanpag: Io Carlo Conti ad un concerto di Ermal che canta come un matto e salta con tanto di fascetta sulla testa con scritto '… -

(Di giovedì 14 giugno 2018)all'ultimo momento ildi, alle Terme di Caracalla. La cantante si sarebbe dovuta esibire nella serata di ieri, 13 giugno, ma all'ultimo istante l'evento è stato cancellato per motivi di sicurezza.La pioggia non ha reso sicuro il palco e l'esibizione disarebbe stata troppo rischiosa.La cantante è apparsa sul palco perrsi con il pubblico presente ma non ha potuto cantare neanche uno dei pezzi in scaletta, fermata subito dalle condizioni atmosferiche avverse."Non è per la pioggia ma ci sono cavi elettrici in scena e non sarebbe sicuro esibirsi", sono le parole didinanzi al pubblicono accorso per l'unico evento della sua tournée mondiale in Italia."Se la natura, il destino hanno voluto così ci sarà una ragione", ha continuato l'artista, dicendosi intenzionata a recuperare la performance al più presto. "Io e la mia ...