romadailynews

: Sabato seconda edizione della Mezza Maratona di Roma: Fissata per sabato 16 giugno la… - romadailynews : Sabato seconda edizione della Mezza Maratona di Roma: Fissata per sabato 16 giugno la… - pipposcifo1 : RT @danielefrongia: Presentata questa mattina la seconda edizione della Notte Bianca dello Sport, prevista per sabato 23 giugno. Oltre 20 e… - teresa90175867 : RT @danielefrongia: Presentata questa mattina la seconda edizione della Notte Bianca dello Sport, prevista per sabato 23 giugno. Oltre 20 e… -

(Di giovedì 14 giugno 2018): circa 4.000 i partecipanti– Fissata per16 giugno ladi. Orario di partenza fissato per le 21, da piazza del Popolo. La corsa rappresenta la 21 chilometri tra le più partecipate d’Italia, con i suoi 4.000 corridori. Si correrà nel centro storico con la magica atmosferacittà illuminata dalle calde luci di vie e piazze famose in tutto il mondo. Il percorso ricalcherà parte di quellodi, riconosciuto dall’Unesco, offrendo ai partecipanti 21 chilometri di emozioni e divertimento. Il tracciato, infatti, si snoda per le più celebri vieCapitale. Via del Corso. Via Nazionale. Piazza Venezia. via dei Fori Imperiali. Piazza del Colosseo. via di San Gregorio. via dei Cerchi con vista sul Circo Massimo. Piramide Cestia. PiazzaBoccaVerità. via del Teatro di Marcello. Piazza ...