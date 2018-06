Russia | Navalny annuncia rilascio | ' Felice di essere libero'

Russia - proteste contro Putin. Rilasciato Alexey Navalny : Aggiornamento domenica 6 maggio 2018 - Il leader dell'opposizione Alexey Navalny, organizzatore delle manifestazioni di ieri contro l'insediamento al Cremlino di Vladimir Putin, è stato Rilasciato. Era stato arrestato per partecipazione a manifestazioni non autorizzate e resistenza a pubblico ufficiale.Sabato di proteste contro PutinSabato 5 maggio 2018 - Lunedì prossimo, 7 maggio, a meno di due mesi dal suo trionfo elettorale, Vladimir Putin ...

Russia - rilasciato Navalny. Più di 1600 arrestati nelle proteste di ieri a Mosca : Il leader dell'opposizione russa è accusato di organizzazione del corteo non autorizzato e di resistenza a pubblico ufficiale, il processo si terrà a Mosca l'11 maggio

Russia - rilasciato oppositore Navalny : 8.48 Il blogger Alexei Navalny, tra i leader dell'opposizione russa, è stato rilasciato all'alba dalla polizia che ieri lo aveva fermato a Mosca durante la manifestazione da lui organizzata contro il presidente Vladimir Putin, che si insedierà domani per il suo quarto mandato al Cremlino. A dare la notizia è stato lo stesso Navalny, su Twitter. Durante le manifestazioni promosse da Navalny non solo a Mosca ma in una ventina di altre città ...

Russia - scontri ai cortei anti-Putin : oltre 1.600 fermati - anche Navalny : ... ha dichiarato l'oppositore a cui la candidatura alle presidenziali è stata impedita da guai giudiziari che molti ritengono di matrice politica. In Russia, chi scende in piazza contro il governo è ...

Russia - fermato Navalny - leader dei cortei anti Putin : 1300 arresti - 5 giornalisti. La protesta della Ue : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. Arrestato e incarcerato più volte, Navalny da tempo denuncia la corruzione della classe dirigente russa. Navalny ha fatto ...

Russia - tensione e proteste in molte città : 600 fermati in manifestazioni anti-Putin. C’è anche il blogger oppositore Navalny : Centinaia di persone sono state fermate dalla polizia in tutta la Russia per aver preso parte a “Putin non è il nostro zar“, la manifestazione antigovernativa non autorizzata convocata in diverse città appena due giorni prima dell’insediamento ufficiale di Vladimir Putin al Cremlino per il suo quarto mandato presidenziale. I fermi sono almeno 587, fa sapere l’ong Ovd-Info, aggiornando la cifra precedente di 354 fermi. In ...

