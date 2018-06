Russia in gol contro l’Arabia Saudita | Putin stringe la mano al principe Mohammad bin

Russia in gol contro l’Arabia Saudita : Putin stringe la mano al principe saudita : Mohammad bin Salman Al Saud sta seguendo la gara tra Russia ed Arabia saudita al fianco di Gianni Infantino e Putin Il primo gol del Mondiale 2018 lo mette a segno proprio la nazionale russa padrona di casa. Al 12′ del primo tempo è Gazinskiy a far gioire i tifosi sugli spalti dello stadio di Mosca nella gara d’esordio contro l’Arabia saudita. E sugli spalti il presidente russo Vladimir Putin, con al fianco il presidente della ...

Russia-Arabia Saudita - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Golovin e Dzagoev le frecce russe - Al-Sahlawi guida l’attacco dei Figli del Deserto : Padroni di casa subito in campo in occasione della gara d’esordio dei Mondiali 2018 di calcio in Russia, che andranno in scena tra oggi, giovedì 14 giugno, e il giorno della finale, domenica 15 luglio. La Russia di Stanislav Cherchesov non sembra disporre di un talento sopraffino, ma il fattore campo può tornare decisamente utile alla squadra ospitante, consapevole di doversi giocare tutto sin dalla prima partita contro un avversario ...

Mondiali Russia 2018 - le rivelazioni del ct del Belgio : “l’esclusione di Nainggolan? Vi dico i motivi” : Il commissario tecnico del Belgio ha svelato i motivi che lo hanno spinto ad escludere Nainggolan dai Mondiali di Russia 2018 Obiettivo vincere il Mondiale, il Belgio non si nasconde e gonfia il petto in vista della rassegna iridata che scatterà in Russia tra quattro giorni. Il ct Roberto Martinez però non potrà contare in questo suo progetto su Radja Nainggolan, escluso dalla spedizione per motivi che il commissario tecnico ha spiegato ai ...

Mondiali 2018 Russia - 5 tocchi al volo e un missile di Ivanovic : gol pazzesco della Serbia. VIDEO : Peccato che sia successo sola a una settimana dall'inizio vero e proprio della Coppa del Mondo. Minuto numero 42': poco oltre il centrocampo Kolarov batte la punizione sul secondo palo, dove svetta ...

Mondiali 2018 Russia - il CT belga Martinez : 'Tra me e Nainggolan nessun attrito - fuori per scelta tattica' : A Tubize, nel centro sportivo nazionale, il Belgio prepara un Mondiale che potrebbe voler dire consacrazione. I Diavoli Rossi, con una rosa insieme giovane ed esperta, in Russia hanno come obiettivo ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa avverte gli hooligans : “mano dura con trasgredisce le regole” : Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato del possibile ‘problema’ legato ai tifosi troppo focosi che arriveranno in Russia per i Mondiali Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annunciato mano dura per tutti quei tifosi che partecipano a possibili disordini o atti di violenza durante la Coppa del Mondo che parte la prossima settimana in Russia. “Gli arbitri hanno anche per la prima volta l’opportunità ...

G7 Canada - il debutto di Conte : “Riformare regolamento Dublino. Russia nel G8? Italia tradizionalmente d’accordo” : “Per quanto riguarda il ritorno della Russia nel G8, l’Italia è sempre stata tradizionalmente fautrice della considerazione della Russia nel Gruppo degli Otto”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo debutto al G7 in Canada. “La nostra priorità è la riforma del regolamento di Dublino” ha aggiunto. L'articolo G7 Canada, il debutto di Conte: “Riformare regolamento Dublino. Russia nel G8? Italia ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Arabia Saudita ai raggi X. Sognando di ripetere il 1994 con i gol di Mohammed Al-Sahlawi : L’Arabia Saudita ha bagnato il debutto sulla panchina dell’Italia di Roberto Mancini. A differenza degli azzurri, però, “I figli del deserto” parteciperanno al Mondiale di Russia 2018. Si tratta della quinta partecipazione alla rassegna iridata e la prima fu nel 1994 negli Stati Uniti, quando l’Arabia Saudita raggiunse addirittura gli ottavi di finale, che rappresentano il miglior risultato di sempre per la ...

Mondiali Russia 2018 : da Nainggolan a Morata - la super formazione degli esclusi : Mondiali Russia 2018- Si avvicinano i Mondiali. Saranno tanti i campioni protagonisti, ma occhio anche alle clamore esclusioni. Parliamo di esclusioni volute Dai rispettivi Ct, non di esclusioni per mancata qualificazione, come ad esempio per Italia e Cile. ICARDI-Morata-IBRA: UN super TRIDENTE SUL DIVANO Partiamo da quello che potrebbe essere un super tridente in qualsiasi […] L'articolo Mondiali Russia 2018: da Nainggolan a Morata, la ...