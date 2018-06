Russia | dopo 30 giorni in carcere Navalny torna libero

Mondiali Russia 2018 - le prime parole di Lopetegui dopo l’esonero : “sono triste - spero che la Spagna vinca” : Julen Lopetegui è stato intercettato all’aeroporto di Krasnodar prima di partire per la Spagna dopo l’esonero arrivato ieri da parte della Federcalcio spagnola l’ormai ex ct delle ‘furie rosse’, Julen Lopetegui, ha lasciato la Russia nel giorno di apertura della coppa del mondo. Il futuro allenatore del Real Madrid, allontanato a 24 ore dall’inizio del mondiale per l’irrituale annuncio dell’accordo ...

Oggi pomeriggio con Russia-Arabia Saudita il via a Mosca i Mondiali di calcio. Italia assente dopo 60 anni : Sorpresa per la Spagna che a meno di 48 ore dalla partita con il Portogallo decide di esonerare il ct Lopetegui. Al suo posto Hierro -

Mondiali Russia 2018 - l’Iran si ritrova senza scarpini : Nike ritira la fornitura dopo le sanzioni di Trump : Alcuni li hanno chiesti in prestito ai loro compagni di club, altri sono semplicemente andati in un negozio a comprarseli nuovi, come persone comuni. A pochi giorni dalla loro partita d’esordio ai Mondiali di Russia 2018, in programma venerdì 15 giugno contro il Marocco, i calciatori dell’Iran si sono ritrovati senza scarpini. Tutta colpa delle recenti sanzioni decise da Donald Trump contro Teheran, che hanno convinto la Nike a ...

Mondiali 2018 Russia - dopo la maglia arriva la divisa : tutti pazzi per l'outfit Nigeria. LE FOTO : Contro i secondi del mondo guidati da Messi, una Croazia di stelle e gli altri idoli dei tifosi neutrali dell'Islanda, già vincitori morali dell'ultimo Europeo. Le divise bianco-verdi da gioco della ...

Mondiali 2018 Russia - Giroud si procura un taglio di 6 cm in testa dopo uno scontro aereo. IL VIDEO : Il giovane difensore di origini polacche, di proprietà del Chelsea, avrà però tutto il tempo di recuperare visto che la Nazionale statunitense non si è qualificata per la Coppa del Mondo e non sarà ...

Mondiali 2018 Russia - Khedira : 'La Germania ha ancora fame. Dopo il primo anno alla Juve volevo smettere' : Dovevo decidere se far parte dei migliori al mondo o se tirarmi fuori. Ne sono uscito ricominciando da capo con un staff personale, specialisti che curano molti aspetti, forza, movimento, ...

G7 Canada - l’Ue sulla Russia : “Ritorno nel G8 solo dopo progressi su Ucraina”. Conte sottoscrive : “Ma cerchiamo un dialogo” : Alla fine della prima giornata di lavori del G7 del Canada, nella notte italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottoscritto la posizione comune dell’Unione europea. Secondo cui la Russia potrà rientrare nel consesso delle grandi potenze solo dopo aver fatto “progressi sostanziali in relazione al problema ucraino”. Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sottolineato l’unanimità dei membri europei del gruppo. ...

Tensione tra NATO e Italia dopo apertura a Russia : Rischiano di diventare un caso diplomatico le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia . Durante il discorso per la fiducia in SeNATO , il Presidente del Consiglio ha ribadito la "convinta ...

Muore e si dimenticano la crioconservazione : cadavere riesumato 8 mesi dopo e spedito in Russia : L'incredibile vicenda di Giuseppe Gobbi, morto nel 2017 per un tumore, aveva firmato un contratto per la crioconservazione da 33mila dollari con una società russa, ma al momento del decesso nessuno lo sapeva o lo ricordava, così l'uomo è stato sepolto nel normale cimitero di Imperia. Otto mesi dopo spunta il contratto e si dà il via libera all'esumazione.Continua a leggere

Russiagate - 'Wsj' : 'Inchiesta su Fbi aperta dopo tweet di Trump' : Secondo il "Wall Street Journal", è bastato un tweet del presidente Donald Trump per aprire un'Inchiesta sul Russiagate. Il dipartimento di Giustizia americano ha chiesto all'ispettore generale di ...

Mondiali 2018 Russia. Brasile - che reazione per Fagner dopo la convocazione : Nessuna preconvocazione, evidentemente Tite aveva le idee chiare per il suo Brasile. Mentre tutte le altre Nazionali hanno convocato dai 30 calciatori in su per poi fare la scrematura finale nei ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Rohani cerca alleati - Russia-Ue dopo l’accordo nucleare negato da Trump? : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Rohani cerca alleati dopo accordo nucleare saltato tra Iran e Trump. Russia-Ue i partner individuati da Teheran, "serve obbligo di impegni"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:35:00 GMT)