Russia | debutto con goleada

Mondiali - Russia-Arabia Saudita 5-0 : Golovin show al debutto Mondiale : MOSCA - Finalmente si gioca. Dopo settimane e settimane di attesa, con la delusione dell'assenza italiana che però brucia ancora come una ferita aperta, la 21esima edizione della Coppa del Mondo - la ...

La nazionale di calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali in Russia : Il presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales ha annunciato a sorpresa l’esonero di Julen Lopetegui, allenatore della nazionale spagnola, a soli due giorni dall’esordio della squadra ai Mondiali di calcio in Russia, previsto venerdì contro il Portogallo. L’esonero è stato The post La nazionale di calcio spagnola ha esonerato l’allenatore Julen Lopetegui a due giorni dal debutto ai Mondiali in Russia ...

G7 Canada - il debutto di Conte : “Riformare regolamento Dublino. Russia nel G8? Italia tradizionalmente d’accordo” : “Per quanto riguarda il ritorno della Russia nel G8, l’Italia è sempre stata tradizionalmente fautrice della considerazione della Russia nel Gruppo degli Otto”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo debutto al G7 in Canada. “La nostra priorità è la riforma del regolamento di Dublino” ha aggiunto. L'articolo G7 Canada, il debutto di Conte: “Riformare regolamento Dublino. Russia nel G8? Italia ...

Salvini : "Veto italiano sulle sanzioni alla Russia". Il debutto internazionale del governo inizia col botto : "Riguardo a un possibile veto sulle sanzioni alla Russia dobbiamo ragionarci. In Europa almeno a parole qualcosa sta cambiando. Siamo una squadra. Lasciateci partire, ma sulle sanzioni abbiamo le idee chiare", dice Matteo Salvini a sera, al ricevimento all'ambasciata russa a Roma. Per decisione del leader leghista, il debutto del nuovo governo sulla scena internazionale - tra il vertice Nato di oggi a Bruxelles e il G7 domani in Canada - inizia ...

G7 - sui dazi il debutto di Conte. E sulle sanzioni alla Russia Salvini pensa a un veto : Il debutto sulla scena internazionale del nuovo premier italiano Giuseppe Conte avverrà domani al G7, il vertice mondiale in calendario a Charlevoix, in Canada. Al di là della curiosità legata all'...