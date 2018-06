Russia-Arabia Saudita | segui la diretta

Russia-Arabia Saudita 1-0 La Diretta Il primo gol mondiale è di Gazinskiy : Al Luzhniki di Mosca va in scena il match inaugurale della Coppa del Mondo 2018, che si apre ufficialmente quest'oggi di fronte alle autorità di tutto il mondo del calcio. La squadra...

Via ai Mondiali con 'El gasico' - la sfida energetica tra Russia e Arabia Saudita : Cosa non da poco che avrà effetti su tutta l'economia mondiale. Il tutto al di fuori della cornice ufficiale del meeting Opec che si terrà il 22 giugno a Vienna. Proprio a rimarcare che oggi Russia e ...

Via ai Mondiali con “El gasico” - la sfida energetica tra Russia e Arabia Saudita : Russia-Arabia Saudita oltre ad essere la partita che apre la 21esima edizione dei Mondiali di calcio rappresenta una sfida che ha tante implicazioni, soprattutto geopolitiche ed energetiche. Il match tra le squadre allenate da Stanislav Cherchesov e Juan Antonio Pizzi non ha di per sé una grande valenza sportiva ma può essere definito come il “derby del petrolio” o “El gasico”. Copyright geniale per definire ...

Patto del petrolio all'ombra dei Mondiali. Nel giorno di Russia-Arabia Saudita - vertice Putin-MbS per aumentare la produzione : Calcio e affari vanno a braccetto nel Mondiale che si apre oggi in Russia. Mentre i padroni di casa sfidano sul campo la nazionale dell'Arabia Saudita, i rispettivi leader si incontrano per parlare, tra le altre cose, di petrolio. Il vertice è di quelli ai massimi livelli: da un lato il presidente russo Vladimir Putin e il ministro dell'Energia Alexander Novak; dall'altro il principe ereditario Saudita Mohammad bin Salman (MbS) e il ...