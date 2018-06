??Russia-Arabia Saudita 5-0 | cinquina vincente all' esordio per i padroni di casa

Mondiali 2018 - la Russia dà spettacolo in campo e fuori : goleada contro l’Arabia Saudita - sugli spalti show dei tifosi - di Golovin e… di Putin [FOTO] : Mondiali Russia 2018, la kermesse è iniziata all’insegna dell’entusiasmo sugli spalti e non, i padroni di casa subito protagonisti così come Putin Mondiali Russia 2018, dopo tanta attesa, oggi è stato il giorno del via definitivo alla competizione. Dapprima, una splendida cerimonia d’apertura, ha entusiasmato i tifosi sugli spalti ed in diretta tv da tutti i continenti, anche con qualche eccesso come il dito medio di Robbie ...

Russia-Arabia Saudita 5-0 - Mondiali 2018 : Cheryshev scatenato e cinquina russa al Luzhniki Stadium : Vittoria convincente della Russia nel match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio, valido per il gruppo A. I padroni di casa si sono imposti con il punteggio perentorio di 5-0 contro l’Arabia Saudita, allo Stadio Luzhniki di Mosca, grazie alle realizzazioni di Yuri Gazinskiy al 12′, di Denis Cheryshev (doppietta al 43’e al 91′), di Artem Dzyuba al 71′ e di Aleksandr Golovin al 94′. Russi protagonisti di un ...

Pagelle Russia-Arabia Saudita 5-0 - Mondiali 2018 : Golovin devastante - Cheryshev entra e fa la differenza : La Russia parte col piede giusto e all’esordio conquista una bella vittoria per 3-0 contro l’Arabia Saudita nella prima partita del gruppo A, match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa approcciano la gara con piglio deciso e passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Gazinskiy. A raddoppiare ci pensa Cheryshev al termine della prima frazione. E così la ripresa è pura accademia e ci pensano il neo ...

La Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita nella prima partita dei Mondiali 2018 : nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio, la Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita e si è portata momentaneamente in testa al Gruppo A in attesa della partita di domani tra Egitto e Uruguay. Allo stadio Luzhniki di Mosca la nazionale The post La Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita nella prima partita dei Mondiali 2018 appeared first on Il Post.

Mondiali - la Russia non stecca la prima| E' pokerissimo : 5-0 all'Arabia Saudita : Iniziato il mondiale, i padroni di casa liquidano con facilità i sauditi. Doppietta di Cheryshev

Mondiali 2018 - la Russia parte con il piede giusto : secco 5-0 all'Arabia Saudita : La Russia padrona di casa fa la voce grossa all'esordio contro la malcapitata Arabia Saudita che esce con le ossa rotte dallo stadio Luzhniki di Mosca con un pesante 5-0. I gol della vittoria per i russi portano la firma di Gazinsky, Cheryshev, doppietta, Dzyuba e Golovin, appetito dalla Juventus e autore di un gol e due assist. La Russia ha dimostrato di essere in un buonissimo stato di forma anche se al suo cospetto c'era una nazionale che ha ...

Russia 2018 - Russia-Arabia Saudita 5-0 : 18.59 La prima partita del Mondiale vede i padroni di casa battere 5-0 i sauditi. Russi subito attivi,pur con qualche errore di misura. Il vantaggio arriva al 12' con assist di Golovin per Gazinskij che insacca di testa. Al 43' Cherishev sfrutta un errore Saudita e raddoppia. Nella ripresa arabi un po' più propositivi, ma al 71' appena entrato Dzyuba, servito ancora da Golovin,segna il terzo gol russo. Il divario a favore dei russi è chiaro: ...

Pagelle Russia-Arabia Saudita 4-0 - Mondiali 2018 : Golovin devastante - Cheryshev entra e fa la differenza : La Russia parte col piede giusto e all’esordio conquista una bella vittoria per 3-0 contro l’Arabia Saudita nella prima partita del gruppo A, match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa approcciano la gara con piglio deciso e passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Gazinskiy. A raddoppiare ci pensa Cheryshev al termine della prima frazione. E così la ripresa è pura accademia e ci pensano il neo ...

Russia in gol contro l’Arabia Saudita : Putin stringe la mano al principe Mohammad bin Salman Al Saud : Mohammad bin Salman Al Saud sta seguendo la gara tra Russia ed Arabia Saudita al fianco di Gianni Infantino e Putin Il primo gol del Mondiale 2018 lo mette a segno proprio la nazionale russa padrona di casa. Al 12′ del primo tempo è Gazinskiy a far gioire i tifosi sugli spalti dello stadio di Mosca nella gara d’esordio contro l’Arabia Saudita. E sugli spalti il presidente russo Vladimir Putin, con al fianco il presidente della ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Mirabelli e Gattuso in tribuna per Russia-Arabia - ecco l’obiettivo : Calciomercato Milan – Hanno preso il via i Mondiali in Russia del 2018, partita inaugurale quella tra Russia ed Arabia Saudita, in tribuna presenti Mirabelli e Gattuso, l’obiettivo è quello di visionare da vicino possibili calciatori. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb l’obiettivo numero uno in casa Milan porta a Aleksandr Sergeevic Golovin, centrocampista seguito con attenzione anche dalla Juventus. Nonostante le ultime voci ...