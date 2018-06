Russia a valanga | l' Arabia finisce al tappeto

Rugby - Test Match giugno 2018 : USA e Scozia a valanga su Russia e Canada : Nella notte italiana si sono disputati in Nordamerica gli ultimi Test Match internazionali di Rugby del weekend: le due gare in questione sono state a senso unico, decise già nella prima frazione. Di certo non è mancato lo spettacolo, date le tante marcature: USA-Russia 62-13; Canada-Scozia 10-48. USA-Russia 62-13 Babaev marca per gli ospiti al 3′, Kushnarev trasforma: russi avanti 0-7 in avvio, poi è show a stelle e strisce. nella prima ...

Volley - Nations League 2018 : quinta giornata - risultati e classifica. Polonia e Francia a valanga - Serbia batte Russia - Italia in scioltezza : Si è conclusa la quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile, neonata competizione internazionale erede della World League. Si sono giocate come di consueto otto partite e non sono mancate le sorprese. L’Italia ha sconfitto l’Iran ed è in piena corsa per accedere alla Final Six, la Polonia si conferma in testa alla classifica generale. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica della Nations League 2018 di Volley ...