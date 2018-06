Royal Oak Offshore | l’icona compie 25 anni

gqitalia

(Di giovedì 14 giugno 2018) La parola “icona” è un termine spesso abusato, ma bisogna utilizzare questa parola quando c’è di mezzo ilOak. Esattamente venticinquefa, infatti, Audemars Piguet rivoluzionava l’estetica dell’orologeria sportiva con un modello che, almeno sulla carta, appariva eccessivo praticamente sotto tutti i punti di vista: dimensioni, spessori e prezzo. Eppure da questa formula nacque un oggetto diventato l’oggetto de desiderio per i polsi maschili, nonché il capostipite di 120 diverse referenze. Unversario, il mezzo secolo di questo modello, che la maison festeggia in modi diversi: sia con una riedizione dell’originaleOakcronografo a carica automatica nonché con un ben più avveniristicoOakTourbillon cronografo, sviluppato in acciaio o in oro rosa. Questi due modelli, in edizione limitata a 50 esemplari ...