Royal Family | chi per prima in auto tra la regina Elisabetta e Meghan? L’imbarazzo della

Royal Family - la “confessione” di Meghan a una cittadina : “Il matrimonio? Favoloso”. Poi il commento sul marito Harry : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Nel corso di una passeggiata, la duchessa di Sussex si è avvicinata ad alcuni cittadini, che le hanno chiesto come procedesse il matrimonio. “It’s wonderful” ha commentato la attrice. Poi l’apprezzamento nei confronti del marito, Harry. L'articolo Royal Family, la “confessione” di Meghan a una ...

Royal Family - la principessa (di 3 anni) Charlotte imita la regina Elisabetta. E Kate scoppia a ridere. Ecco cosa è successo : Durante la parata Trooping the Colour, in cui hanno sfilato le forze armate del Commonwealth e quelle inglesi, la Famiglia Reale, al gran completo, si è presentata come di consueto al balcone della residenza di Buckingham Palace. La piccola principessa Charlotte, osservando la regina Elisabetta, l’ha imitata nel saluto rivolto ai militari e ai civili. E la mamma Kate, accortasi della scena, è scoppiata a ridere. L'articolo Royal Family, la ...

“Non c’è niente da ridere”. Royal Family nella bufera per le nuove foto di Baby George : Nemmeno il tempo di fare un sorriso per le foto di Baby George ‘zittito’ dalla cuginetta Savannah Phillips sul balcone di Buckingham Palace, durante la tradizionale parata del Trooping the Colour in onore del compleanno della regina, che impazza la polemica. Al centro proprio il principino, il primogenito di William e Kate Middleton che, di solito, fa impazzire i sudditi e i fan della famiglia reale di tutto il mondo con le ...

Royal Family - l’incidente a Buckingham Palace ferma la festa : ecco cosa è successo a un maresciallo a cavallo : Durante la sfilata delle forze armate per la festa inglese Trooping the Colour, il maresciallo Marshal Guthrie, 79 anni, ha avuto un malore (probabilmente a causa del caldo) mentre era a cavallo, a Buckingham Palace. Guthrie è caduto a terra ed è stato subito soccorso sul posto dai paramedici ed è stato portato in ospedale. Fortunatamente, il giorno dopo, era già in via di guarigione. L’incidente ha tardato di qualche minuto l’uscita ...

Royal Family - a rubare la scena a Meghan ci pensa Savannah (7 anni). Ecco come zittisce suo cugino - il principe George : È in corso il Trooping the Colour, la cerimonia coi reggimenti del Commonwealth e del British Army, di fronte alla famiglia reale. Dopo l’esibizione, in cielo, dello squadrone acrobatico della Royal Air Force, parte l’inno inglese. Il principe George, il primo figlio di William e Kate, continua a parlare, quando a un certo punto interviene la cugina Savannah Phillips, di 7 anni. Sono loro due a rubare la scena ai reali e a Meghan ...

Meghan Markle e Kate Middleton che lavoro fanno? Lo svela la Royal Family : L'ingresso di Meghan Markle nella Royal Family è stato segnato dall'aggiunta della sua pagina sul sito ufficiale. Ma sempre più spesso, in questi giorni, sono in tanti a interrogarsi sul suo ruolo e ...

Il nuovo arrivato nella Royal Family è un trovatello e si chiama Guy : La corona inglese sta veramente dando prova di apertura al nuovo. Dal gospel al sermone «black» delle cerimonia di nozze tra Meghan Markle e il principe Harry, alla scalinata da sola verso l’altare della sposa. Ma forse nessuno mai avrebbe immaginato che dopo la triste scomparsa dei famosi cani corgi di Elisabetta II (la regina ha dovuto dire addio al suo amato Willow lo scorso aprile), sarebbe arrivato a palazzo questo «giovanotto» ...

Nozze Harry e Meghan - via Twitter i ringraziamenti della Royal family : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

Lady Amelia Windsor è famosa (e “la più bella della Royal family”) - ma avete mai visto il fratello maggiore? Cugino di William e Harry (e figlioccio di Lady D) - ora Lord Downpatrick - 30 anni - è uno dei rampolli più in vista : cosa c’è da sapere : Lei, Lady Amelia Windor, cugina di William e Harry d’Inghilterra, la conosciamo già. Da quando il secondogenito di Carlo e Diana ha messo ‘la testa a posto’, i tabloid britannici l’hanno eletta nuova beniamina reale. Ma vanta già da tempo anche il titolo (attribuito dalla rivista Tatler, ndr) de ‘la più bella della royal family’, con buona pace di Kate Middleton e Meghan Markle. E in effetti, pur senza ...