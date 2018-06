romadailynews

: Rosati: testimonio integrità morale, umanità e senso dovere Civita: Di seguito le parole di… - romadailynews : Rosati: testimonio integrità morale, umanità e senso dovere Civita: Di seguito le parole di… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Roma – Di seguito le parole di Antonio, esponente dem. “Voglio testimoniare la mia amicizia trentennale e vicinanza a Michele. Voglio testimoniare la sua, che ho conosciuto in decine di occasioni. La suae il suodel. Lo spirito etico con cui per tanti anni si è approcciato alla pubblica amministrazione”. “Ho sostenuto la candidatura diin questa ultima tornata elettorale- aggiunge-. Voglio rassicurare tutti quelli che lo hanno votato, che Michele saprà uscirne a testa alta. Ovviamente, ho la massima fiducia nella Magistratura”.ricorda poi che “nel corso delle amministrazioni Rutelli e Veltroni e anche in Provincia, dove è stato assessore mio collega per dieci anni, prima con Gasbarra e poi con Zingaretti,ha sempre manifestato una sorta di pignoleria amministrativa. Che ...