"Vostro figlio è bocciato". E il padre picchia il prof dell'Itis di Roma : Quando hanno scoperto che il figlio è stato bocciato sono andati su tutte le furie e, dopo aver insultato e minacciato il preside, hanno aggredito un giovane professore che è stato centrato al volto con un pugno. L'episodio, l'ennesima aggressione ai danni di un docente, è accaduto il 14 giugno in un istituto alla periferia di Roma. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, i genitori dell'alunno sono arrivati all'Itis Di ...

Roma - un padre cerca di strozzare un professore per la bocciatura del figlio : Ennesimo caso di un docente aggredito. Fino a oggi, dall'inizio dell'anno, si contano 35 aggressioni avvenute nelle scuole italiane, 17 hanno per protagonisti i professori, come la storia che vi raccontiamo qui ed è accaduta ieri all'Itis Di Vittorio Lattanzio di via Teano a Roma, sulla Prenestina. Ieri pomeriggio, infatti, erano in corso gli scrutini aggiuntivi dell'Istituto tecnico industriale e i docenti hanno convocato i genitori di un ...

Roma - figlio bocciato : padre picchia prof/ Ultime notizie : "E se avesse avuto un coltello?" : Roma, professore boccia il figlio assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:17:00 GMT)

Roma - professore pestato dal padre di uno studente bocciato : Roma, ennesimo atto di violenza commesso ai danni di un insegnante, che comunica ad un genitore la bocciatura del figlio a causa del cattivo rendimento scolastico.L"ultimo episodio in ordine cronologico è avvenuto ieri pomeriggio nell"Istituto Tecnico Industriale di via Teano (Roma), alla periferia della città, mentre si stavano svolgendo gli scrutini. Stando a quanto riferito da una coordinatrice dell"istituto, i genitori del ragazzo in ...

Roma - prof boccia il figlio e viene strozzato dal padre/ Docente 24enne picchiato a scuola : ora è ricoverato : Roma, professore boccia il figlio assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:43:00 GMT)

"Suo figlio è bocciato" : il padre picchia e cerca di strozzare un giovane professore a Roma : E' successo in un istituto tecnico alla periferia di Roma. Il docente, 24 anni, ricoverato in ospedale con "segni di soffocamento". Un altro episodio a Treviso, la mamma di Padova che ha aggredito l'insegnante di inglese per un 4 farà ricorso contro la bocciatura. Dall'inizio...

Nainggolan contro il padre : "volevo perdonarlo - mi ha chiesto dei soldi"/ Roma - "mi ha voltato le spalle" : Nainggolan contro il padre: "volevo perdonarlo, mi ha chiesto dei soldi", il centrocampista della Roma si è raccontato alla stampa belga sul rapporto col genitore(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Giovane ucciso vicino Roma - fermato il padre della compagna : L'uomo ha tentato sviare le indagini dopo l'omicidio. La lite nata per un piccolo debito è degenerata

Roma - pizzaiolo morto : 10 anni al padre che 'istigò il figlio a uccidere' : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a dieci anni di reclusione per Massimiliano Balducci, il padre Romano di 44 anni che istigò il figlio minorenne nel settembre 2014 a picchiare a morte ...

Roma - box auto trasformato in raffineria di cocaina : padre - figlio e amico in manette al Portuense : Una raffineria di cocaina nel box auto . L'hanno scoperta in via Giuseppe Guerzoni, al Portuense , i carabinieri della stazione di Roma Villa Bonelli. A metterla in piedi un papà di 68 anni, il figlio ...

Roma - il Quadraro e quel rastrellamento dimenticato del 1944. “Mio padre? Lo portarono via quando avevo 7 anni” : quello del Quadraro, del 17 aprile del 1944, è stato un rastrellamento paragonabile in termini di numeri a quello del ghetto di Roma di pochi mesi prima, il 16 ottobre 1943. Eppure dell’operazione Balena – lamentano gli abitanti di quest’area nel sud-est della Capitale – i libri di storia non ne parlano. Anche qui, quel giorno, oltre mille uomini – tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni – vennero portati via, fino in ...

Scajola a Roma per incontrare Bolkestein - il padre della direttiva : Domani, mercoledì 18 aprile alle 15, l'assessore regionale al Demanio incontrerà Frits Bolkestein, il padre della direttiva che vuole mettere all'asta le concessioni demaniali. L'occasione di chiedere ...

"Fabrizio Frizzi santo? Una fake news"/ Parla il postulatore Padre Romano Gambalunga : "sono stato frainteso" : 'Fabrizio Frizzi santo? Una fake news': il postulatore Padre Romano Gambalunga dice di essere stato frainteso nell'intervista a DiPiù.

“Fabrizio Frizzi santo? Una fake news”/ Parla il postulatore Padre Romano Gambalunga : “sono stato frainteso” : "Fabrizio Frizzi santo? Una fake news": il postulatore Padre Romano Gambalunga dice di essere stato frainteso nell'intervista a DiPiù, “non c'è fama di santità”(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:56:00 GMT)