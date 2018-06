Roma | sfilata di stelle per la festa grande del cinema made in Italy

Roma - sfilata di vip al Pool party sulla Sky Blu Terrace dell'Aleph Hotel : Il Pool party è l'evento estivo per antonomasia e l'Aleph Rome Hotel ha aperto le porte del suo meraviglioso rooftop - famoso per la scenografica piscina, lo Shisha Corner e il Coktail Bar - con l'...

La sfilata di Gucci in una necropoli Romana : La collezione cruise, quella per le vacanze, è stata presentata di notte tra rovine, luci rosse e candele