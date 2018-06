Roma | palazzo in fiamme in Centro | evacuato uno stabile Paura anche nell' edificio

Roma - incendio in palazzo del centro storico : donna ustionata - evacuazioni [LIVE] : Un incendio è divampato in una palazzina al centro storico di Roma: le fiamme si sarebbero sviluppate in un appartamento al primo piano di un palazzo di vicolo degli Amatriciani. Una colonna di fumo è ben visibile. Sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano dello stabile in via di Tor di Nona, tra Castel Sant’Angelo e piazza Navona. L’intera area è stata transennata. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia ...

Roma - rogo in palazzo : persone bloccate : 10.11 In fiamme una palazzina al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, l'incendio è scoppiato in un appartamento al primo piano di un palazzo di vicolo degli Amatriciani. Una colonna di fumo si leva sulla zona e vi sarebbero alcune persone bloccate al terzo piano dell'edificio. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Polizia. Poco fa è stata tratta in salvo una donna che ha riportato ustioni gravi ed è stata ricoverata in ospedale.

Incendio in un palazzo di via degli Amatriciani a Roma. Tre intrappolati - evacuati due stabili : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'Incendio abita il presidente della Camera Roberto Fico. Tra gli abitanti dello stabile ci sarebbe una donna ustionata soccorsa dai medici di emergenza. A quanto apprende l'Adnkronos l'Incendio sarebbe partito a causa di candele accese in un appartamento.

Roma - i ragazzi di «Scomodo» occupano Palazzo Nardini : Con due capre, qualche gallina e delle oche, i «ragazzi di Scomodo», giornale che loro stessi distribuiscono gratuitamente, hanno ieri pomeriggio occupato Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio. ...

Roma - appicca incendio in un palazzo e si lancia giù : è grave : Momenti drammatici a Roma, dove un giovane romeno di 34 anni ha prima dato fuoco ad alcuni locali al secondo piano di un palazzo in disuso di via di Torre Spaccata, alla periferia di Roma, poi è salito al quarto piano e si è aggrappato a una balaustra da dove si sarebbe lasciato cadere nel vuoto. E’ accaduto nella tarda serata di ieri. L’uomo, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Ha riportato fratture multiple ed stato ...

Aids - opere vip a palazzo Doria Pamphilj a Roma : Roma, 8 giu. , askanews, palazzo Doria Pamphilj ospita da oggi la mostra 'Arte & Aids', una collezione di 23 opere realizzate da artisti e personaggi impegnati con AnlAids Lazio nel campo della lotta ...

Battipaglia - palazzo in fiamme nella notte : fermato il presunto piRomane : Eboli. Tragedia sfiorata nella notte in piazza Mustacchio, dove si è temuto il peggio a causa di un incendio scoppiato in un palazzo intorno alle 2 di notte. Le fiamme, appiccate nell'androne del ...

CECCHINA - MADRE UCCIDE FIGLIA E SI GETTA DAL PALAZZO/ Ultime notizie Roma - l'abitazione data alle fiamme : Roma, MADRE e FIGLIA morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:29:00 GMT)

Roma - uccide la figlia a coltellate - poi brucia la casa e si getta dal palazzo : Accoltella la figlia 18enne, dà fuoco alla casa, poi si getta dal quarto piano. Omicidio suicidio a Cecchina di Albano, vicino Roma, dove questa sera alle 20,30 una madre marocchina di 43 anni ha ...