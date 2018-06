Roma | minore Casamonica massacra 48enne Ultime notizie | aveva invitato i bulli a

Roma - baby gang : denunciati 4 minorenni : 9.00 Aggredivano e rapinavano adolescenti tra Piazza del Popolo, villa Borghese e Piazzale Flaminio, a Roma. I Carabinieri della Stazione di Piazza Farnese hanno identificato e denunciato 4 giovani tra i 14 e i 16 anni che erano diventati l'incubo dei loro coetanei. La gang, composta da due ragazze e due ragazzi, avvicinava le vittime e le aggrediva colpendole con calci e pugni allo scopo di derubarle. I fermati sono stati denunciati e ...

Roma : Ruba in appartamento - arrestato minorenne : Roma – Un nomade minorenne, già con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. L’accusa è di furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in atto, giunta al pronto intervento 112. Hanno bloccato il 16enne mentre fuggiva assieme ad un suo complice, che e’ invece riuscito a far perdere le proprie tracce. Bloccato dopo pochi metri, a seguito ...

Roma : abusi su 3 minorenni - arrestato : 13.10 I Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità cingalese, accusato di atti sessuali con minorenni. L'uomo, abitante nella zona frequentata dalle vittime, in diversi episodi - approfittando di alcuni momenti di distrazione dei genitori - ha compiuto molestie sessuali ai danni di tre bambine. L'allarme era scattato proprio in seguito ai racconti delle piccole e alle successive risultanze ...

Roma - alunni minorenni 'bullizzano' la docente in classe a Centocelle : Cinque ragazzi, tutti minorenni, di fronte alla professoressa: sembrano rappare una canzone, nella migliore delle ipotesi. In quella più realistica, stanno bullizzando la loro docente. E' l'ennesimo ...

Roma : Minorenne si ribalta con la Smart : Roma – In via di Tor Vergata, all’altezza di via di Passo Lombardo. Qui questa notte è avvenuta una vera e propria tragedia. Alle 3:30 un 17enne albanese, al volante di una Smart, si e’ ribaltato con l’auto. Il minore versa ora in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni. A bordo dell’auto, ritrovato sul lato passeggero, anche un ragazzo italiano di 21 anni, ora ricoverato in codice rosso al Policlinico ...

Roma : Due minorenni tentano una rapina : Roma – Un 15enne romeno e un 16enne bulgaro sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione Roma Torrino Nord. Entrambi senza fissa dimora e con precedenti, l’accusa per loro è di rapina. La vittima è un cittadino inglese di 32 anni, designer di una nota casa di moda. L’uomo si trovava in un bar, nei pressi di via del Turismo all’Eur, quando e’ stato notato dai due malviventi per la costosa borsa che aveva a ...

Roma - Parioli : arrestato bullo che picchiò minorenne : Finalmente è stato preso, a Roma, il bullo che lo scorso ottobre aveva fatto finire un minorenne in Ospedale, dove è stato operato e ha avuto una prognosi di oltre 50 giorni. Essendo minorenne anche l'aggressore, l'autorità giudiziaria ha disposto per lui la custodia in una comunità.I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli lo hanno preso oggi, eseguendo un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ...

Roma - pagano il tassista - poi lo aggrediscono per rapinarlo/ Fermati quattro minorenni nella capitale : Roma, pagano il tassista, poi lo aggrediscono per rapinarlo: Fermati quattro minorenni nella capitale in zona Marconi precisamente all'altezza di viale Grimaldi nella giornata di oggi.