Roma | la Raggi sul nuovo stadio | Ora non so che fine farà

Stadio Roma - Raggi : "Se è tutto in regola penso che si potrà fare" : "Che fine farà lo Stadio? Non lo sappiamo. Gli atti della procedura sembrano tutti validi. Noi ci riserviamo di fare tutti gli approfondimenti. Se non ci sono irregolarità si potrà andare avanti". Lo ...

Via Giorgio Almirante a Roma - sì 5 stelle a mozione FdI. Raggi : non lo sapevo. Ira comunità ebraica : Con i voti di dei 5 stelle e di Fratelli d'Italia il Consiglio comunale ha dato l'ok per una via a Roma a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la...

Stadio Roma - indagato anche sovrintendente Prosperetti | Raggi : "Non so progetto che fine farà" : C'è un altro indagato nell'inchiesta che riguarda il progetto del nuovo Stadio della Roma. E' il sovrintendente Francesco Prosperetti, che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle. Intanto Parnasi: "Abbiamo lavorato per anni, 24 ore al giorno, solo per realizzare un progetto".

Roma - Raggi : ok a strada intitolata ad Almirante? Non sapevo : Roma, 14 giu. , askanews, La sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Porta a Porta, ha detto 'mi sorprende' l'ok all'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante. Bruno Vespa le ha chiesto se non ne ...

Stadio Roma - Raggi : non so che fine farà : 20.45 "Che fine fa lo Stadio della Roma? Non lo sappiamo. Gli atti della procedura sembrano validi. Faremo gli approfondimenti del caso. Se non ci sono irregolarità si potrà andare avanti". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi ospite a Porta a Porta in onda questa sera. Lo Stadio è cosa della città di Roma,ma le procedure urbanistiche si svolgono in Regione, aggiunge Raggi. E "non ho parlato di Lanzalone con Di Maio. Smentisco che sia venuto ...

Roma. Rocca (FdI) : Raggi sindaco a sua insaputa : “Capita di avere un sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che firma promozioni, assunzioni e la macrostruttura della macchina capitolina salvo poi dire “non se sapevo nulla” al veriicarsi di alcuni problemi” a dichiararlo in una nota Federico Rocca membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. “E’ stato così per Raffaele Marra, per suo fratello e per altri collaboratori e assessori del primo ...

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo scandalo sullo stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...

Corruzione per lo stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...

Stadio Roma - Lombardi tira in ballo Di Maio. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali , con anche Fraccaro e Bonafede, a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, ...

Stadio Roma : Lombardi tira in ballo Di Maio. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali , con anche Fraccaro e Bonafede, , a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, ...

Arresti Stadio Roma : Lombardi tira in ballo Di Maio - Fraccaro e Bonafede. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, da ieri agli Arresti. La sindaca ...

I grillini contro la Raggi sullo stadio della Roma : “L’avevamo detto” : Roma. “Esca dal Movimento cinque stelle, non ha mai dato nessun contributo al grande lavoro svolto dal nostro gruppo consiliare. Assenteista in Aula e in commissione, spesso aggressiva. E’ tutto meno quello che dovrebbe rappresentare un consigliere del M5s”. Con queste parole lo scorso marzo Paolo F

Stadio Roma : in arrivo curatore. Raggi : 'Noi parte lesa'. Di Maio : 'Lanzalone lasci' : Il giorno dopo gli arresti per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, il M5s fa i conti con le inevitabili polemiche. La capogruppo in consiglio regionale del Lazio, ...

Sulla vicenda Stadio della Roma la sindaca Raggi annuncia querele : Roma, 14 giu. , askanews, La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale oggi che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il comune, i ...