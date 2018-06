Roma | intitolata via ad Almirante | M5S vota con Fdi | Raggi non sapevo nulla

blogo

: Asse 5 Stelle-destra: Roma avrà un via intitolata a Giorgio Almirante - HuffPostItalia : Asse 5 Stelle-destra: Roma avrà un via intitolata a Giorgio Almirante - agalhasnochill : RT @Arturo_Scotto: Non mi stupisce che #M5S abbiano dato il via libera a una strada intitolata ad #Almirante a Roma. Quando affermi che l'a… - cesarebrogi1 : RT @SteSkets: A Roma intitolata una strada ad #Almirante che firmó il manifesto della razza e fu segretario di redazione della rivista la d… -

(Di giovedì 14 giugno 2018)- È passata in Assemblea capitolina la mozione di Fratelli d'Italia per l'intitolazione di una strada a Giorgio, fondatore del Movimento Sociale Italiano. Decisivi i voti a favore del Movimento 5 Stelle, ad eccezione di due astenuti e uno contrario, mentre il Partito Democratico è uscito dall’aula per protesta nei confronti della sindaca Virginia. All’indomani dell’inchiesta relativa al nuovo stadio della, dunque, un nuovo caso mediatico per i pentastellati capitolini, mentre esulta il partito di Giorgia Meloni, per bocca del capogruppo Fabrizio Ghera e dei consiglieri Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista 'Con Giorgia'."Vittoria storica della destra italiana ena - fanno sapere - , l'aula Giulio Cesare hato la mozione di Fratelli d'Italia, come già proposto dalla presidente di Fdi Giorgia Meloni per ...