Roma | incendio in palazzo accanto dove abita Fico Video | una donna in gravi condizioni

Roma - incendio in centro vicino alla casa di Fico : una donna ustionata - tre intossicati. Le prime immagini : Stamattina un incendio è scoppiato in una palazzina in centro a Roma, vicino a piazza Navona. Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, tre persone sono rimaste intossicate mentre altre nove sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In strada anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che abita vicino all’abitazione che ha preso fuoco. Tra le cause dell’incidente al vaglio ...

Roma - incendio in un palazzo : grave una donna : 10.30 - I vigili del fuoco avrebbero già messo in salvo le tre persone rimaste intrappolate nell'edificio per poco più di un'ora. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso.10.05 - Tre persone, secondo quanto riferiscono i testimoni oculari, sarebbero ancora intrappolate nell'edificio a causa del fumo che si è diffuso molto velocemente. La donna rimasta ferita, invece, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale ...

Roma - incendio in palazzo del centro storico : donna ustionata - evacuazioni [LIVE] : Un incendio è divampato in una palazzina al centro storico di Roma: le fiamme si sarebbero sviluppate in un appartamento al primo piano di un palazzo di vicolo degli Amatriciani. Una colonna di fumo è ben visibile. Sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano dello stabile in via di Tor di Nona, tra Castel Sant’Angelo e piazza Navona. L’intera area è stata transennata. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia ...

Roma - incendio in un palazzo in Centro : evacuati due stabili : incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il ...

Roma - incendio in palazzo del centro. "Gente intrappolata al terzo piano" : Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Le fiamme in un appartamento di vicolo degli Amatriciani

Incendio in un palazzo di via degli Amatriciani a Roma. Tre intrappolati - evacuati due stabili : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'Incendio abita il presidente della Camera Roberto Fico. Tra gli abitanti dello stabile ci sarebbe una donna ustionata soccorsa dai medici di emergenza. A quanto apprende l'Adnkronos l'Incendio sarebbe partito a causa di candele accese in un appartamento.

Roma - appicca incendio in un palazzo e si lancia giù : è grave : Momenti drammatici a Roma, dove un giovane romeno di 34 anni ha prima dato fuoco ad alcuni locali al secondo piano di un palazzo in disuso di via di Torre Spaccata, alla periferia di Roma, poi è salito al quarto piano e si è aggrappato a una balaustra da dove si sarebbe lasciato cadere nel vuoto. E’ accaduto nella tarda serata di ieri. L’uomo, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Ha riportato fratture multiple ed stato ...

Albenga - incendio al Camping Roma : intervento dei vigili del fuoco : immagine di repertorio Poco prima delle 23 di ieri sera, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ad Albenga, precisamente presso il Camping Roma, per un incendio ai danni di un frigo dei gelati ...

Roma : principio incendio su bus Atac. Azionato estintore : Roma: fumo dal vano motore Roma – Fumo dal vano motore su un autobus Atac della linea 3106. Il principio d’incendio ha coinvolto un Irisbus Citelis, in transito in viale Mazzini. Nelle immagini riprese con un cellulare da un passante e pubblicate sui social, si vede l’autista alle prese con un estintore mentre lo aziona per evitare che le fiamme si propaghino. L'articolo Roma: principio incendio su bus Atac. Azionato ...

Roma : fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione : Roma: l’incidente alle 7.30 di stamattina Roma – fumo bianco questa mattina alle ore 7.30 circa su un bus Atac della linea 791 fermo al capolinea di Cornelia. Di seguito le parole di Micaela Quintavalle. La sindacalista ha così scritto su Facebook: “Parte l’Antincendio autobus salvo. Un altro bus indisponibile per i cittadini”. L'articolo Roma: fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione proviene ...

Incendi Emilia-Romagna : scatta il Piano antincendio 2018 - lo scorso anno oltre 720 roghi : Al Piano antIncendio 2018 dell’Emilia-Romagna si applicheranno i contenuti del nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi boschivi per il periodo 2017-2021, approvato dalla Giunta regionale lo scorso agosto al termine di un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati: oltre alla Regione, vigili del fuoco, carabinieri forestali, volontariato di protezione civile, Anci, Uncem, Parchi ...

Roma : Incendio al Colosseo - viveva tra i rifiuti : Roma – Le conseguenze dell’Incendio divampato la scorsa notte alle 3 in un appartamento a due passi dal Colosseo potevano essere ben peggiori. In fiamme una casa in cui una donna viveva tra rifiuti e spazzatura di ogni genere. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio nell’appartamento al primo piano della palazzina. I pompieri al loro arrivo hanno immediatamente spento l’Incendio scoppiato ...

Roma : Incendio a Termini - un denunciato : Roma – Ha dato fuoco ad un ombrello e ad un giubbotto all’interno di un bagno pubblico della stazione metropolitana, fermata Termini. L’artefice è un uomo di origine nigeriana senza fissa dimora. È accaduto lo scorso 11 maggio. A dare l’allarme, e’ stata una guardia particolare giurata in servizio nella stazione metropolitana. Quest’ultima ha notato molto fumo uscire dal bagno e il forte odore di bruciato. Ad ...

Roma - principio di incendio su bus a Piazza Venezia : Fumo su bus della linea 46. A via Fori Imperiali scatta l'allarme. Dall'inizio del 2018 sono andati a fuoco 10 bus, 22 nel 2017, 14 nel 2016