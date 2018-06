Roma | i nuovi murales | Conte e la ' Lista per salvare l' Italia' | poi il ' Tridente' con

Calciomercato Inter - nuovi contatti per Nainggolan : si cerca l'accordo con la Roma : Inter-Nainggolan: si comincia a fare sul serio. Dopo aver provato i primi approcci nelle ultime settimane, sembra essere arrivato il momento decisivo per capire se sarà possibile o meno il passaggio ...

Di Maio : sostegno a nuovi sindaci M5s. Poi la retRomarcia : Roma, 9 giu. , askanews, 'Avere sindaci del movimento nei comuni italiani significa che dalla loro parte c'è il governo nazionale'. In un ordinario videomessaggio alla vigilia della tornata ...

Roma Pride - la "Brigata Arcobaleno" contro vecchi e nuovi fascismi : Roma, 9 giu. , askanews, - Oggi per le vie di Roma carri, colori e danze: è la grande parata del Roma Pride, organizzata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.Da piazza della Repubblica lungo ...

Roma - alla neuropsichiatria infantile servono nuovi posti letto : “La nostra missione di cura per i ragazzi sta fallendo” : #Noncepiutempo, “Non c’è più tempo”. Con questo motto e relativo hashtag i medici e gli infermieri dell’Istituto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma hanno chiamato i giornalisti giovedì 7 giugno ad una conferenza stampa nello storico reparto di via dei Sabelli a San Lorenzo per chiedere il rispetto di promesse fatte già tre anni fa dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Da allora gli operatori attendono ...

Benji & Fede hanno annunciato due nuovi concerti a Milano e a Roma : A novembre! The post Benji & Fede hanno annunciato due nuovi concerti a Milano e a Roma appeared first on News Mtv Italia.

Roma - settimana prossima nuovi contatti con Florenzi per il rinnovo : Un legame forte, quello tra Alessandro Florenzi e la Roma, che le parti vogliono consolidare anche per il futuro. Per questo, in settimana ci sarà un nuovo contatto tra la dirigenza giallorossa e ...

Roma : 350 nuovi vigili in città : ANSA, - Roma, 1 GIU - Cerimonia in piazza del Campidoglio per l'assunzione di 350 nuovi vigili. "Abbiamo riavviato le procedure del maxi concorso bloccato da ricorsi, ritardi e dall'inerzia delle ...

Norwegian : lancia due nuovi voli da Roma per Tel Aviv e Reykjavik (2) : (AdnKronos) – Durante la stagione invernale 2018/2019 sarà quindi possibile raggiungere da Roma Fiumicino, a bordo della flotta di Boeing 737-800 Norwegian, ben 7 destinazioni a corto raggio: oltre alle novità Tel Aviv e Reykjavik, si continuerà a volare su Copenaghen, Stoccolma, Oslo, Helsinki e Tenerife Sud. Inoltre, Norwegian incrementerà le frequenze dei voli verso Oslo e Stoccolma (tutti i giorni anziché sei volta a settimana) e ...

Norwegian : lancia due nuovi voli da Roma per Tel Aviv e Reykjavik : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Norwegian lancia due nuove rotte da Roma alla volta di Tel Aviv e Reykjavik. Dal 28 ottobre, il vettore collegherà Roma Fiumicino a Israele tutti i giorni e dallo stesso giorno si potrà decollare anche verso l’Islanda due volte alla settimana (giovedì e domenica). Entrambe le rotte saranno operative non solo durante il periodo invernale, ma tutto l’anno. ‘Siamo davvero felici di annunciare ...

Regeni : a pm Roma giunti nuovi verbali : I verbali di nuove audizioni dei nove poliziotti coinvolti nelle indagini e i filmati, pari al 5% del totale ripreso il 25 gennaio 2016, delle telecamere posizionate all'interno della metropolitana ...

Da Roma a Tokyo - ecco i nuovi cardinali di Francesco che entreranno in conclave : Nome di primissimo piano, monsignor Sako è stato tra i primi ad aver sottolineato i pericoli del confessionalismo, sollecitando i cristiani a impegnarsi in politica. Fautore dei diritti di ...

Emilia Romagna - nuovi centri per malattie rare : colpite oltre 22.000 persone : Colpiscono meno di una persona ogni duemila e sono particolarmente difficili da riconoscere, diagnosticare e trattare. Secondo la stima dell’Organizzazione mondiale della Sanità ne esistono tra i 6.000 e 7.000 tipi che, nella sola Unione europea, interessano tra i 27 e i 36 milioni di cittadini. Sono le ‘malattie rare’ e, in Emilia-Romagna, riguardano oltre 22mila (22.522) residenti. Pazienti seguiti da specifici centri di ...

Allarme Hiv a Roma / 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno - i dati fanno paura : test gratuiti : Allarme Hiv a Roma, 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno: i dati sono davvero molto preoccupanti e vengono disposti test gratuiti nelle maggiori piazze della città. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:19:00 GMT)