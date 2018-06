Roma - fiamme in un palazzo del centro : donna ustionata : Roma, fiamme in un palazzo del centro: donna ustionata L’incendio è divampato in vicolo degli Amatriciani, vicino a piazza Navona. Dalle prime informazioni, sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano. Lo stabile e un altro palazzo accanto sono stati evacuati dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

Roma - palazzo in fiamme in Centro : evacuato uno stabile. Paura anche nell'edificio accanto dove abita Fico : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Uno stabile è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il ...

Roma - dodici autobus in fiamme dall'inizio del 2018 : Il 10 maggio è successo a un bus della linea 46 in piazza Venezia, proprio sotto al Campidoglio ma a fare il giro del mondo sono state le immagini del 63 che, nella centralissima via del Tritone, ...

Roma - autobus in fiamme vicino al Vaticano : Ancora un caso di bus in fiamme a Roma: nel pomeriggio di venerdì 8 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti a Piazza Pio XI, vicino al Vaticano, per un incendio che ha completamente distrutto un ...

Roma - bus a fuoco vicino al Vaticano - fumo e fiamme in strada : Un altro autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI , strada a due passi dal Vaticano. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt nel pomeriggio la circolazione lungo le strade ...

Roma - ancora un autobus in fiamme. Paura e traffico in tilt : ancora un autobus incendiato a Roma dopo il caso di via del Tritone. Anche stavolta è accaduto in pieno centro, a due passi dal Vaticano, e proprio nel giorno dello sciopero. Il mezzo ha preso fuoco ...

Roma - autobus a fuoco vicino al Vaticano : fumo e fiamme in strada - circolazione in tilt : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un’alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. L'articolo Roma, autobus a fuoco vicino al Vaticano: fumo e fiamme in strada, circolazione in tilt proviene da Il Fatto ...

Roma : spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI : Roma: nessun ferito né intossicato Roma – Estinte poco fa le fiamme divampate sul mezzo della linea 881. L’autobus Atac, appartenente a Roma Tpl, aveva preso fuoco in piazza Pio XI. Confermata l’assenza di feriti o intossicati. L'articolo Roma: spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI proviene da RomaDailyNews.

Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano/ Video - 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno : Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano, Video: 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno. E' successo questa sera dopo le ore 16:00, in piazza PIO XI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Ancora un bus in fiamme a Roma - il 12esimo caso nel 2018 : fumo nero a pochi km dal Vaticano : Ancora un autobus che prende fuoco a Roma. E' successo in piazza Pio IX, nel quartiere Aurelio, a pochi chilometri dal Vaticano. Sul posto, allertati dal macchinista, i vigili del fuoco e la polizia. Illesi i passeggeri e il conducente, usciti...

Bus in fiamme a Roma : Roma, 8 giu. , AdnKronos, - Bus Atac in fiamme poco dopo le 16 a piazza Pio XI, a Roma. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con una squadra e una autobotte per spegnere l'incendio. Il mezzo è ...

Bus in fiamme a Roma : Bus Atac in fiamme poco dopo le 16 a piazza Pio XI , a Roma. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con una squadra e una autobotte per spegnere l'incendio. Il mezzo è stato completamente avvolto ...

Roma : autobus Atac avviluppato dalle fiamme in piazza Pio XI : Roma: vigili del fuoco al lavoro per estinguere incendio Roma – Non sembra aver tregua la giornata nera per i mezzi Atac. dalle ore 16.05 circa, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in piazza Pio XI, per l’incendio di un autobus Atac. Il personale intervenuto sta spegnendo l’autobus completamente avvolto dalle fiamme. Tutti illesi i passeggeri scesi in tempo dal mezzo. Non si registrano intossicati. L'articolo Roma: autobus ...

Ancora un autobus in fiamme a Roma : un mezzo è andato a fuoco vicino al Vaticano : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l'automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti.Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e una autobotte.Piazza Pio XI #atac@TgLa7@welikeduelpic.twitter.com/GlIX0wiwlh — ...