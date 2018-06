Roma dedica una via ad Almirante

Lucia e Filippo si ritrovano dopo il GF : la Roma ntica dedica su Instagram : La storia d’amore fra Lucia Orlando e Filippo Contri continua anche fuori dalla casa del GF15. I due ormai sono inseparabili, soprattutto su Instagram , dove raccontano le loro giornate fatte di party e romantiche colazioni fra le lenzuola. La relazione fra l’imprenditore e la commessa romana era iniziata pochi giorni dopo l’ingresso nella casa del GF e aveva destato molti sospetti. Non a caso in molti avevano insinuato che ...

Animali : il 9 e 10 giugno al Bioparco di Roma un evento dedicato agli orsi salvati in Albania [GALLERY] : 1/6 Credit: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni ...

Ambiente : oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste . Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste , con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, leoni ...

Elisa Isoardi - dedica d'amore a Salvini/ Foto - su Instagram la Romantica dichiarazione per il suo compagno : La conduttrice Rai, Elisa Isoardi, ha postato su Instagram una dichiarazione d'amore per Matteo Salvini, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:16:00 GMT)