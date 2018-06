Roma | dalla Spagna | accordo totale con il Real per Alisson A Pallotta andranno 75 milioni

Calciomercato Atalanta - preso Tumminello dalla Roma : le cifre : Marco Tumminello sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il giovane attaccante classe '98 di proprietà della Roma, la scorsa stagione a Crotone, vestirà la maglia nerazzurra: conclusa positivamente la ...

Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea - dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea, dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

Alisson al Real Madrid/ Ultime notizie dalla Spagna : alla Roma 70 milioni - affare chiuso : Alisson al Real Madrid: l'affare di calciomercato potrebbe sbloccarsi in breve, i procuratori del portiere delal Roma sono autorizzati a trattare con gli spagnoli(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Auto contRomano bloccata dalla polzia : a bordo tre presunti ladri : Approfondimenti Inseguimento a Nocera Superiore: 30enne arrestato dalla polizia 22 maggio 2018 Paura, oggi, in via Fiuminale a Nocera Inferiore , dove una volante della Polizia di Stato ha bloccato un'...

Mercato Roma - dalla Spagna : accordo trovato tra Real Madrid e Alisson : Dì la tua 0 Dì la tua 0 L'interesse del Real Madrid per Alisson si fa sempre più concreto. Come riporta Mondo Deportivo, il numero uno giallorosso avrebbe accettato l'offerta del club di Florentino Perez . Ora i blancos dovranno trattare con la Roma. La proposta fatta arrivare a Trigoria è di 55 milioni ...

Fair Play Finanziario : Roma ok - Inter rimandata dalla Uefa : In attesa della sentenza sul Milan, l'Uefa ha promosso la Roma e rimandato l'Inter. Il club giallorosso ha rispettato i parametri imposti dal "settlement agreement" e, dopo 3 anni, ora ne è fuori. ...

Romano Prodi contro Emmanuel Macron : "Dalla Francia parole intollerabili" : "Giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla vicenda dei migranti. "Dire quello che ha detto il governo francese - ha aggiunto Prodi - è intollerabile soprattutto da parte di un governo che ha causato l'inizio di questa tragedia. La guerra in Libia l'ha fatta la Francia. Noi ci ...

Mihail/ Chi è? Dalla Romania il grande successo di ''Who you are'' (Wind Music Awards 2018) : Chi è Mihail? Dalla Romania arriva il grandissimo successo di "Who you are" che ha conquistato il mondo e anche il nostro paese. Stasera la ascolteremo su Rai Uno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Calciomercato Guangzhou Evergrande - arriva Talisca : era seguito anche dalla Roma : Acquisto a sorpresa per il Guangzhou Evergrande. Il club cinese, allenato da Fabio Cannavaro, ha ufficializzato l'arrivo di Anderson Talisca. Il centrocampista classe 1994 è reduce da una fantastica ...

Parte un colpo di pistola dalla stanza accanto - paziente muore in uno studio medico a Roma : Dramma in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo ad una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso indagini da Parte dei carabinieri. Al momento si ipotizza l'incidente.Il fatto ...

Roma - muore in sala d'attesa dal medico : ucciso da un colpo di pistola partito dalla stanza accanto : Un uomo che era nella sala d'attesa uno studio medico di viale Palmiro Togliatti 1640 è morto centrato da un colpo di pistola esploso da una guardia giurata che stava effettuando una...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma da molestatore/ Ultime notizie : solidarietà alla ministra solo dalla Lega : Giulia Bongiorno aggredita a Roma mentre si trovava in strada senza scorta: aveva cercato di difendere una donna da un malintenzionato che aveva finito per minacciarla. In queste ore si parla di Giulia Bongiorno più per l'aggressione subita che per la sua nomina al ministero della Pubblica Amministrazione. In realtà, l'avvocato avrebbe reagito prontamente davanti all'uomo che stava molestando una donna, allertando subito le forze ...

Calciomercato dalla Turchia : 'Roma - il Besiktas vuole Juan Jesus' : ISTANBUL - Il Besiktas chiede alla Roma Juan Jesus . Secondo il quotidiano turco 'Fanatik', da Istanbul si sarebbero fatti avanti per il 26enne centrale brasiliano, sotto contratto fino al 2020, ...