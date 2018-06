Rolls-Royce | in arrivo tagli di 4600 posti di lavoro

La scure di Rolls-Royce sui lavoratori : via 4600 posti : ROMA - Rolls-Royce annuncia la soppressione di 4.600 posti di lavoro, la gran parte in Inghilterra. Un terzo dei tagli avverrà entro il 2018. La ristrutturazione costerà 500 milioni di sterline , ...

Business aviation - Rolls-Royce lancia la nuova famiglia di motori Pearl : "La combinazione di performance eccezionali, economia e affidabilità ne fanno la soluzione perfetta per il nuovo velivolo Global di Bombardier", commenta Chris Cholerton. "Con il motore Pearl, stiamo ...

Addio Cesare Sangermani - costruiva le Rolls Royce del mare : E con la sua scomparsa , che segue di pochi giorni quella di un altro appassionato di belle barche, Willy Persico, il patron delle vele Southern Wind, , se ne va anche un pezzo di un mondo che sta ...

Andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings : Apprezzabile rialzo per Rolls-Royce Holdings , in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Rolls-Royce - Dal 2040 solo auto elettriche : L'elettrificazione coinvolgerà tutti i costruttori a livello globale, Rolls-Royce compresa. Per adeguarsi alle future normative anti inquinamento anche la Casa britannica ha pianificato investimenti che la porteranno a offrire entro 10 anni il suo primo modello a zero emissioni, per poi trasformare nei prossimi vent'anni tutta la propria gamma in full-electric.I V12 resteranno il più a lungo possibile. Entro il 2040 tutte le lussuose vetture ...

Rolls-Royce Cullinan - diamante a trazione integrale : TORINO - Sono trascorsi ben tre anni dal primo annuncio. Finalmente, dopo aver largamente anticipato immagini camuffate scattate in ogni parte del globo, Rolls-Royce ha svelato il Cullinan , il primo ...

Cullinan - il primo Suv Rolls-Royce : un diamante da 2.660 kg : Considerando che Lotus e McLaren si sono chiamate fuori con orgoglio dal mercato dei SUV, ormai manca solo la Ferrari a presidiare il segmento dei crossover. Da oggi, infatti, anche la Rolls-Royce ha finalmente la sua proposta tra i veicoli a ruote alte. Si chiama Cullinan, se ne parla da quasi tre anni e il suo nome è già un programma, visto che è quello del diamante grezzo più grande mai estratto, dalla cui lavorazione sono nati poi alcuni dei ...

Rolls-Royce Cullinan - arriva il suv extra lusso. E non ce n’è per nessuno – FOTO : Voi, grotteschi proletari arricchiti alla guida delle vostre Cayenne a nafta, fate strada alla nuova trasposizione su quattro ruote del sibaritismo più sfrenato: cedete il passo a sua maestà Rolls-Royce Cullinan. Ebbene sì, dopo Bentley e Lamborghini (e presto anche Ferrari), anche un altro baluardo della tradizione automobilistica cede alla potenza commerciale dei suv: poche ore fa, infatti, la casa inglese ha tolto i veli alla ...

Rolls-Royce presenta Cullinan - il Suv più costoso del mondo : 'Il lusso non è più un concetto cittadino, anzi significa sempre di più vivere il mondo intero', ha detto Torsten Müller-Ötvös, amministratore delegato di Rolls-Royce. 'I nostri ...

Rolls-Royce Cullinan - Tolti i veli dalla nuova Suv : Lusso senza compromessi. Questa frase è ormai diventata un cliché, ma un marchio più di tutti può utilizzarla senza rischiare di diventare banale. Stiamo parlando della Rolls-Royce che con la nuova Cullinan, la prima sport utility dellintera storia centenaria dello Spirit of Ecstasy, ha deciso di accontentare le richieste dei propri clienti andando a esplorare un segmento inesistente fino a poco tempo fa, quello delle ultra-luxury Suv. ...

Rolls-Royce Cullinan - Ancora un teaser prima del debutto : A poche ore, meno di un giorno, dall'attesa presentazione della Cullinan, la prima Suv della Rolls-Royce, in calendario il 10 maggio, la Casa britannica ha rilasciato un ultimo teaser che mostra il comando multimediale sul tunnel centrale. Appuntamento a domani per lo svelamento ufficiale.

Rolls-Royce Cullinan - Ultimo teaser in vista della presentaizione : A pochi giorni dall'attesa presentazione della Cullinan, la prima Suv della Rolls-Royce, in calendario il 10 maggio, la Casa britannica ha rilasciato un nuovo teaser relativo ai gruppi ottici posteriori.Terminato il Final Challenge Tour in collaborazione con il National Geographic, che dalle Highlands scozzesi ha raggiunto Austria, Middle East e Stati Uniti, chiudendo il triennio di sviluppo e di collaudi, tutto è pronto per ...

Problemi ai motori Rolls Royce - Norwegian rinvia il low cost Milano-Los Angeles : MILANO - I milanesi che vogliono fare un salto a Hollywood con un volo low cost deve pazientare più del previsto. Una nota della Norwegian annuncia infatti che 'a causa del perdurare di una ...