Rock | eventi | passione | da Firenze a Milano è la rinascita dei festival

ilgiornale

: ??????????????????...parte oggi l'attesissimo Festival Rock targato Firenze...stasera sul palco i FOO FIGHTERS...stay ROCK… - HotelSantaCroce : ??????????????????...parte oggi l'attesissimo Festival Rock targato Firenze...stasera sul palco i FOO FIGHTERS...stay ROCK… - Balarm_ : Impossibile non farsi trascinare: sul palco del Sanlorenzo Mercato arrivano i WE MAN per un appuntamento in program… - Balarm_ : La grande musica dei Pink Floyd inaugura la rassegna 'ForuMovida' del Centro Commerciale Forum Palermo: appuntament… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Chequei. Dagli Stati Uniti (ad esempio il Coachella) fino alla Gran Bretagna (vedi Glastonbury, ora in pausa) i grandi raduni musicali sono parte della cultura e persino delle vacanze di una enorme quantità di appassionati. In Italia meno, lo spirito è sempre stato più vicino a quello della rassegna oppure dell'evento singolo, seppure gigantesco ed eccitante come i Rolling Stones l'anno scorso a Lucca.Ma adesso ci sono segnali di controtendenza.Lo dimostra ils che parte oggi all'Ippodromo del Visarno. Quattro giorni, quattro headliners per sera con tanti gruppi di supporto. Iniziano i Foo Fighters di Dave Grohl dopo i The Kills, i Wolf Alice e i taglienti Frank Carter & The Rattlesnakes. Poi domani i Guns N'Roses di Axl e Slash che stanno battendo tanti record di incasso nel mondo, con un altro battaglione diettari come i variopinti Baroness. ...