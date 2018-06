Roberta Lombardi | Lanzalone ce l' hanno portato i capi del movimento

huffingtonpost

(Di giovedì 14 giugno 2018), candidata presidente e capogruppo M5S nel Lazio, si difende in una intervista a Repubblica sulla vicenda dello stadio della Roma: "Non ho mai chiesto e nemmeno ottenuto 'a mia insaputa' favori dal costruttore Parnasi". E attacca: "A portarea Roma è stato il gruppo che si occupava degli enti locali". Quindi Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro."Sono rimasta esterrefatta dalla notizia sia dell'arresto che dell'indagine su Ferrara (capogruppo M5S a Roma, ndr). Mai avrei pensato che degli episodi del genere potessero riguardare il mio. La differenza tra noi e gli altri dev'essere nella reazione. Mi auguro che la magistratura faccia celermente le sue indagini per la verità giudiziaria e che i 5 stelle individuino le responsabilità politiche e si faccia ammenda", "è entrato in contatto con il gruppo ...