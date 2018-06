meteoweb.eu

: Rinnovabili, l’India assicura: “Il target 2022 sarà raggiunto prima” - Barcellonameteo : Rinnovabili, l’India assicura: “Il target 2022 sarà raggiunto prima” - Alfonso0070 : RT @eHabitatit: Dal 2022 stop alla #plastica monouso in India. Ad annunciare la svolta è stato il ministro indiano per l’Ambiente, le fores… - eHabitatit : Dal 2022 stop alla #plastica monouso in India. Ad annunciare la svolta è stato il ministro indiano per l’Ambiente,… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) L’India spazza via i dubbi sulla capacità di mantenere gli impegni climatici. Ilfissato nel 2015 per le energie– 175 gigawatt di energia pulita entro il“ben prima” di quella data. Lo hato il ministro dell’Energia, R. K. Singh, in una conferenza stampa a Nuova Delhi, secondo quanto riferito dal giornale The Hindu. Il ministro ha dichiarato che nelil Paese arriverà a 225 gigawatt di elettricità ‘verde’. L’India finora ha installato 69 GW di energia rinnovabile. Per rispettare i 175 GW dovrebbe quindi installare 106 GW nei prossimi quattro anni, più del doppio di quanto installato negli ultimi quattro anni. Singh si è anche impegnato perché tutti i 249 milioni di famiglie indiane abbiano accesso all’elettricità entro la fine del 2018. L'articolo, l’India ...