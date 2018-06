Rimini | il 22 I Nomadi inaugurano la grande estate del Beat Village

chiamamicitta

: RT @chiamamicitta: Un calendario ricchissimo, con i grandi nomi della scena della musica italiana e internazionale degli anni ’60 e ’70, ch… - alice_561 : RT @chiamamicitta: Un calendario ricchissimo, con i grandi nomi della scena della musica italiana e internazionale degli anni ’60 e ’70, ch… - chiamamicitta : Un calendario ricchissimo, con i grandi nomi della scena della musica italiana e internazionale degli anni ’60 e ’7… - chiamamicitta : Ieri si è tenuto l’incontro promosso dal comitato di cittadini di #Viserba e dal comitato Pro Rimini. Ecco la dichi… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Con spettacoli d'animazione, giochi e tanta musica per far ballare anche i più piccini. Il palinsesto per i bambini si aprirà il 25 giugno con uno degli spettacoli più amati: Il Ballo delle ...