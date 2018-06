Rimane 45 minuti incastrata nel tubo di scappamento | il video virale

ilgiornale

: @D_Minuti È e rimane un match sensazionale con alle spalle una grande storia, ma se uno si pone il limite del ratin… - MrZipparelli : @D_Minuti È e rimane un match sensazionale con alle spalle una grande storia, ma se uno si pone il limite del ratin… - 980Luca : Quindi non mi rimane che passare il tempo a sparare cazzate qui su Twitter, nell'attesa che smetta il diluvio unive… - FiloDiGi : #TikiTakaRussia 10 minuti di nulla, ancora su un’inesistente trattativa #Icardi - gonzo, poi @javierzanetti: “rimane con noi” -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Si trovava a un festival musicale nel Minnesota e aveva bevuto troppo, tant'è che si è ritrovata per ben 45neldidi un camion. È il caso di una giovane ragazza americana: notando un grossomontato sul mezzo da traposto, ha ben pensato di infilarci la testa. La malaugurata idea, così come testimoniato, sarebbe stata dettata da un'eccessiva quantità di alcol assunta.Lo scorso fine settimana, il Winstock Country Music Festival ha intrattenuto gli abitanti di Winsted, una piccola cittadina del Minnesota. Una giornata divertente, finché non è accaduto l'inaspettato: "Ci stavamo tutti divertendo e ho visto questo grandedi. Ho pensato 'Ehi, la mia testa potrebbe probabilmente entrarci'", ha raccontato la protagonista. "Così ho provato. Andava bene, ma non voleva uscire più".Chiamati d'urgenza, i vigili del fuoco hanno dovuto ...