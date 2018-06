Rifiuti | buttiamo plastica perché compriamo plastica Ma non abbiamo altra scelta

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) E’ passato abbastanza inosservato sulla stampa l’invito di questi giorni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che suggerisce che ogni italiano raccolga almeno un pezzo dibuttato per terra e lo metta nella differenziata. Il ministro si è accorto che con lastiamo vivendo una specie di tragedia al rallentatore: iinci stanno letteralmente sommergendo. Ma non basta certo invitare i cittadini a fare gli spazzini volontari per risolvere una situazione sempre più difficile. In Italia, si producono circa 100 kg dia testa ogni anno. Di questi, circa 35 kg a testa sono “da confezionamento”, ovvero quella frazione diche – secondo le leggi vigenti – si può differenziare e riciclare. Il resto non si ricicla e finisce accumulato da qualche parte o disperso nell’ambiente. E anche la frazione che riusciamo a riciclare non sparisce, ...