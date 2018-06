Ricky Martin | Vorrei che i miei figli fossero gay E subito scoppia la bufera

ilgiornale

(Di giovedì 14 giugno 2018) Non è la prima volta che alcune dichiarazioni o comportamenti difanno discutere, ma ora una sua intervista ha sollevato veramente un polverone.Ospite a Popcorn with Peter Travers, un programma della Abc, il cantante ha parlato dei suoi, delle grandi emozioni che ogni giorno gli regalano e di come sia cambiata la sua vita da quando ha fatto coming out., infatti, ha due gemelli di 9 anni, Matteo e Valentino, nati da madre surrogata. "E' una cosa molto speciale - ha spiegato nell'intervista -. La sensibilità, il modo in cui vedo le cose ora, che non devo nascondermi in alcun modo o forma. Vedi i colori. E poi vedi l'arcobaleno. Ora capisco perché il simbolo è l'arcobaleno. E' reale. Tutto è tangibile. Mi rende una persona più forte".A crescere i bambini insieme a lui, c'è il marito Jwan Yosef. I due sono sposati dallo scorso gennaio enon nasconde di ...