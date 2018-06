meteoweb.eu

: Ricerca al femminile: il CREA secondo classificato al Premio “Carlotta Award 2018” - CREA_Ricerca : Ricerca al femminile: il CREA secondo classificato al Premio “Carlotta Award 2018” - lavoroacatania : Hostess per Presentazione Ri-edizione Audio Libro Bengasi 1929 -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Riconoscimento internazionale per il ruolo primario delnellaalsul miglioramento genetico dei frumenti in Italia. Anna Maria Mastrangelo,trice delCerealicoltura e Colture Industriali di Bergamo, si è posizionata alposto, dopo una concorrente del Regno Unito, nella prima edizione del2018“, che si svolgerà il 14 e 15 giugno 2018, nell’ambito del convegno internazionale “Wheats&Women”, presso la sala Marconi del CNR, piazzale Aldo Moro 7, in Roma. Il riconoscimento istituito da ENEA e Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, premia giovani scienziate impegnate nellasul grano, tra gli alimenti principali nella dieta della popolazione umana. Ilè intitolato a Carlotta Parisani, moglie e collaboratrice del grande genetista Nazareno Strampelli, che ha dato un importante contributo allo sviluppo ...