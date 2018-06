Restituita al Vaticano la lettera di Cristoforo Colombo sulla scoperta delle Indie

huffingtonpost

(Di giovedì 14 giugno 2018) Torna al suo legittimo proprietario, il, unarare copie originali dellachescrisse al ritorno dal viaggio in America al re Ferdinando e alla regina Isabella di Spagna. Un documento in latino datato 1493 del valore di 1,2 milioni di dollari trafugato dalla Biblioteca apostolica vaticana e rintracciato negli Stati Uniti dalle autorità americane.E' stato con una cerimonia alla Biblioteca apostolica vaticana, che questa mattina l'ambasciatrice americana presso la santa Sede Callista L. Gingrich, ha formalmente riconsegnato il reperto all'archivista della Biblioteca, mons. Jean Louis Brugues, che ha parlato di "giornata storica". La riconsegna del documento ha segnato così la chiusura di un "giallo internazionale" attorno alla. Acquisita dalnel 1921 come parte della "Collezione De Rossi" di libri e manoscritti rari, ...