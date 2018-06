Rep ceca | Zeman brucia mutandoni rossi | basta a intimo in politica

Un viaggio a piedi dalla Repubblica Ceca a Messina : Vienna Cammarota ripercorre le orme di Goethe [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

FIBA 3×3 World Cup – Italia ko contro la Repubblica Ceca - ma il pass per i quarti è nelle mani delle azzurre : FIBA 3×3 World Cup. Le azzurre si qualificano ai quarti. In campo domani contro gli Stati Uniti alle 10.05 Con tre vittorie e una sconfitta la Nazionale femminile Open 3×3 supera il primo turno e si Qualifica ai quarti di Finale della FIBA 3×3 World Cup in corso a manila. Domani, martedì 12 giugno, giocherà alle 10.05 (ora Italiana) contro gli Stati Uniti per l’accesso alle Semifinali. L’Italia arriva ai quarti dopo ...

Superbike Repubblica Ceca - Rea : «Spero di poter incrementare presto queste 60 vittorie» : BRNO - Per Jonathan Rea un altro weekend da ricordare. In Gara 1 sabato il nord irlandese ha vinto alla sua maniera conquistando il successo numero 60 in Superbike e soprattutto battendo il record di ...

Superbike Repubblica Ceca - Melandri e la caduta : «Si è rotta la leva del freno» : BRNO - Marco Melandri, dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1, è partito fortissimo in Gara 2 e ha conquistato la testa della gara. Il successo era a portata di mano, ma il pilota italiano è uscito ...

Superbike Repubblica Ceca - Lowes vince Gara 2 : BRNO - Alex Lowes vince Gara 2 in Repubblica Ceca e conquista il suo primo successo in Superbike. Il pilota britannico della Yamaha ha preceduto il compagno di squadra van der Mark. Terzo posto per ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : gara-2 - risultati e classifica. Vince Alex Lowes - Melandri cade quando era in testa. Scivolano Rea e Sykes : Alex Lowes ha vinto la gara-2 del GP di Repubblica Ceca 2018, settimo round del Mondiale Superbike. A Brno il britannico ha conquistato la prima vittoria stagionale e ha regalato alla Yamaha il terzo successo in questa annata dopo la doppietta siglata da Michael van der Mark in Gran Bretagna. Il 27enne ha sorpassato il compagno di squadra olandese nelle prime battute della corsa e ha poi saputo sfruttare al meglio l’uscita di Marco ...

Superbike Repubblica Ceca : Rea fa il fenomeno - Melandri è 2° : BRNO - Ancora Jonathan Rea! Pure sul circuito super-tecnico della Repubblica Ceca ha vinto il fuoriclasse della Kawasaki, capace di passare per due volte alla partenza , quella regolare e il quick-...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea da record! Marco Melandri e Tom Sykes sul podio : Jonathan Rea ce l’ha fatta. Il pilota britannico ha vinto gara-1 del GP della Repubblica Ceca arrivando a quota 60 successi in Superbike, numero che lo pone in solitaria in cima alla classifica di tutti i tempi, superando la leggenda Carl Fogarty, fermo a quota 59. Dopo averci provato senza successo due settimane fa in casa, non c’è stata storia oggi a Brno: Rea ha preso il comando della gara dopo la prima curva, cavalcando ...