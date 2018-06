Renault dice stop ai rinvii Red Bull | pazienza finita

Renault dice di poter fare a meno della Red Bull : Renault potrebbe benissimo sopravvivere alla perdita della Red Bull come cliente, questo secondo il boss del Costruttore francese Cyril Abiteboul. Al momento non si sa ancora se il team proseguirà il suo rapporto con Renault o passerà alla Honda dal 2019. Il termine per comunicare la decisione scadeva il 15 maggio, poi Renault l’ha posticipato […] L'articolo Renault dice di poter fare a meno della Red Bull sembra essere il primo su ...