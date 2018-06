Reggie Fils-Aime | le loot box non sono poi così male

eurogamer

(Di giovedì 14 giugno 2018) Nonostante le polemiche lebox continuano ad essere una formula molto utilizzata, e recentemente il presidente di Nintendo of Americaha detto la sua ammettendo che le casse premio, se utilizzate bene, posessere uno strumento davvero utile."Lebox, parlando onestamente, siguadagnate una pessima reputazione", ha esordito il presidente. "La meccanica di acquistare qualcosa di cui non sei sicuro del contenuto è vecchia come le figurine di baseball". Come riporta VG24/7,ha poi proseguito. "Quello che crediamo noi di Nintendo è che la meccanica di gameplay che offre al consumatore di acquistare qualcosa di randomico possa essere interessante fino a quando non è l'unica con cui ottenere quegli oggetti.""Ed è qui che alcuni sviluppatori hanno commesso degli errori. Per noi, è solo una delle tante meccaniche che possano aumentare il ...