Rebus spagnolo e incubo Argentina | da 25 anni senza un trofeo Il Mondiale è servito

(Di giovedì 14 giugno 2018) Parte oggi con Russia-Arabia Saudita - una delle gare più insignificanti dell'intera manifestazione - la ventunesima edizione della Coppa del Mondo di calcio. La prima, a sessant'di distanza,l'Italia.Una delle domande più banali e, dunque, più ricorrenti è per chi faremo il tifo, come se tifare fosse l'esdel calcio. Pochi - anche se stanno crescendo per numero e coscienza collettiva - sono quelli che si mettono davanti alla televisione per tentare di capire un gioco che non è solo "misterofine bello" (lo scriveva GiBrera), ma tecnica, forza fisica, velocità, rapidità, agonismo, tattica.Nel frattempo succedono cose strane.Mai un c.t. era stato cacciato dalla propria federazione a due giorni dall'inizio del. Sorprende che il provvedimento lo abbia preso la Spagna - cioé un Paese calcisticamente ...