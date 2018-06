Ravenna - Giulia uccisa a bastonate - il pm : “Condannate Matteo Cagnoni all’ergastolo” : Ergastolo con isolamento diurno, questa la richiesta di condanna per Matteo Cagnoni, il 'dermatologo dei vip' imputato con l'accusa di aver ucciso a bastonate la moglie Giulia, madre dei suoi figli. Durante la requisitoria del pm andata in scena nell'udienza di oggi al tribunale di Ravenna, Cagnoni non era presente.Continua a leggere